BBB 23: Brothers do Quarto Deserto e Fundo do Mar definem alvos para o paredão

Com o paredão do BBB 23 se aproximando, alguns brothers do Quarto Deserto e Fundo do mar decidiram se reunir com seus aliados para definir as estratégias de jogo.

Na academia da casa, Cara de Sapato, Amanda, Ricardo e Bruno começaram a pensar em formas de se salvarem da berlinda, e o lutador deu uma sugestão aos amigos. "A gente poderia dispersar votos de novo", disse ele.

Ao ouvir a sugestão, Ricardo afirma: "A gente vai fazer isso", ressaltou. O lutador então expôs um nome: Fred Nicácio: "A gente tem que botar nove votos em alguém e dispersar o resto. Vamos oito no Fred e dispersa o resto", pontuou.

Já os integrantes do Quarto Fundo do Mar especularam qual seria a melhor opção para o paredão. Durante uma conversa entre Key Alves, Fred Nicácio, Cristian, Gabriel Santana, Sarah Aline, Cezar Black, Domitila e Marvvila, o grupo citou duas sisters como alvos: Amanda e Tina.

"A gente quer ir na Amanda e na Tina", disse Fred. Key então conta aos colegas que uma das sisters é opção de Gustavo, o líder da semana. "A Tina já é voto certo do Caubói. Pela casa a gente quer ir na Amanda, entendeu?", comentou.

Nicácio concorda com a amiga: "Se a Amanda sair, desestabiliza muito (o Quarto Deserto). O Sapato fica doido. Ela é a dupla dele de confissão, de tudo", ressaltou. A jogadora de vôlei afirmou para os brothers que Amanda e Tina são "duas plantas".

Big fone vai tocar!

Na noite de quinta-feira, 02, o apresentador Tadeu Schmidt (48) explicou como serão os próximos dias de jogo na casa do BBB 23. Confirmando que o primeiro Big Fone da temporada vai tocar no próximo domingo, 05, o comandante da atração anunciou como funcionará a dinâmica da terceira semana na casa. Além das Provas do Líder, do Anjo e o Poder Curinga, quem atender o Big Fone poderá indicar duas pessoas no paredão.

