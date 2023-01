BBB 23: Boninho revela troca de participantes com reality gringo: "Parceria"

Boninho revelou que acontecerá uma troca entre os participantes do BBB 23 e do La Casa de Los Famosos

Na tarde desta quinta-feira, 12, Boninho(61) usou as redes sociais para revelar uma novidade que acontecerá no BBB 23, que estreia na próxima segunda-feira, 16.

Em um vídeo publicado no Instagram, o diretor do reality da TV Globo contou aos seguidores que um participante da atração brasileira será enviado para o La Casa de Los Famosos, a versão Argentina do Big Brother, e uma pessoa da atração gringa virá para o Brasil.

"Esse #bigday está uma loucura! O pessoal da Telemundo e meu querido amigo @ronalddaym estão começando #lacasadosfamosos nesta terça e a gente já vai fazer essa parceria @bbb #bigbrotherexchange vem uma celebridade de lá e a gente manda alguém daqui! Qual vai ser a dinâmica??? Dá uma ideia aí!!!!", escreveu ele na legenda.

Antes de Boninho falar sobre a troca, Tadeu Schmidt (48) e Ana Clara (25) já tinham dado uma dica sobre a parceria entre os realities, quando o apresentador falou sobre a estreia dos dois programas. "Olha que coincidência, Ana, o BBB 23 começa nesta segunda (16), um dia depois começa o La Casa de los Famosos, na Telemundo. Será que não vale um troca-troca de participantes, Big Boss?", sugeriu ele.

Confira o vídeo de Boninho falando sobre a nova dinâmica no reality:

