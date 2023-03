BBB 23: Após Quarto Branco, Larissa reage às informações de Fred sobre Domitila: “Ridículo”

Fred comentou com Larissa sobre o que ouviu de Domitila no Quarto Branco do BBB 23, e a sister opinou sobre as informações recebidas

Na manhã desta quinta-feira, 9, Fred Desimpedidos voltou para a casa do BBB 23 após ter ganhado a prova de resistência do Quarto Branco.

No Quarto do Líder, Fred comentou com Larissa o que ouviu de Domitila Barros no Quarto e a sister se revoltou com o que foi lhe dito.

“Ela falou: Preciso te falar uma coisa. Aí quando eu fui falar com ela: ‘Eu não sou obrigada a te servir’. Eu peguei e falei: Pode falar, Domitila. O ódio dela eu retribui com amor. Eu: Pode falar, Domitila. Ela: ‘Eu blefei com você, eu nunca tive poder pra fazer a Lari sair ou não, tanto que no nosso grupo a gente sempre preservou'", contou o jornalista.

“Ela se arrependeu de ter falado, ela fez m*rd*”, começou reagindo a sister sobre as informações de Fred sobre o Quarto Branco.

O influenciador concordou: “Ela viu que fez m*rd*, porque não ia ter gravado nada disso dela ter decidido ou não, e ela me menosprezou e te colocou como um produto. Vivendo a vida dela no direct, desse jeito”.

Larissa opinou sobre as falas e atitudes de Domitila que estavam sendo apontadas por Fred: “Mas ela não é a representação de mulher, não sei o que. Isso daí é ridículo. Ela, mulher, mulher, mulher. Que é isso, gente?”.

Guskey!

Fora do BBB 23, após ser eliminada da casa mais vigiada do Brasil, Key Alves finalmente conseguiu entrar em contato com Gustavo, seu affair no reality.

A jogadora de vôlei compartilhou uma foto em que aparecia fazendo uma chamada de vídeo com o fazendeiro em suas redes sociais.