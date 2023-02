BBB 23: Após Paredão, Domitila pede trégua para Bruna: “É jogo”

Domitila Barros conversou com Bruna e deixou claro como está a relação entre as duas após a saída de Gabriel da casa

Nesta quarta-feira, 1, após a eliminação de Gabriel, Domitila Barros resolveu conversar com Bruna Griphao e pedir uma trégua nos conflitos com a sister.

No sofá da sala, Domitila começou falando: “Eu quero muito que você saiba, é jogo, é jogo”. A miss ainda comentou sobre o relacionamento tóxico que a atriz viveu com Gabriel durante a primeira semana do reality: “Eu tenho muita empatia pela sua situação”.

“Eu juro, de coração, eu espero muito que mesmo essa dificuldade traga coisas boas para você. Eu acho que para você também é uma nova chance”, ainda ponderou a modelo.

Domitila ainda relembrou uma fala que teve durante o Jogo da Discórdia, que aconteceu nesta segunda-feira e a modelo levou uma torta na cara dada por Bruna. “Uma coisa que eu falei no Jogo da Discódia, e eu espero que você tenha entendido, eu sei que você tem um coração e espero que a gente volte nesse aspecto que é como um ‘date’, quando a gente arranca as vezes fica melhor. Só são mais dois meses e meio”.

A sister ainda relembrou uma fala que Bruna teve no reality, quando disse que queria que Amanda tivesse ganhado o líder. “Quando uma ganha, todas nós ganhamos”, disse a atriz na época. Domitila comentou: “É essa Bruna com quem eu mais me identifiquei. Eu também tenho meus ‘moods’ aqui e a gente vai ter muita coisa, e eu não te odeio”. Bruna retribuiu: “Eu também não”.

“Se quiser votar, é jogo, é jogo. Mas eu não te odeio”, reforçou a Miss Alemanha colocando as mãos nas costas da atriz. Ao final da conversa, Bruna apenas agradeceu o apoio da sister.

Opinou!

No quarto Deserto, Amanda comentou sobre o que acha do jogo de Fred Nicácio e Domitila. A conversa começou quando MC Guimê sugeriu que a sister revelasse que está jogando, pois caso contrário, se tornaria alvo.

"Não é porque eu não me meti em nenhuma evidência essa semana que eu não estou jogando. Eu não ganhei o Líder, eu não ganhei o Anjo, mas não é que não estou jogando, é que simplesmente têm pessoas que estão arranjando briga ou falando alto...", comentou Amanda.