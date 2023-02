BBB 23: Amanda analisa jogo de brothers e faz crítica: "Palestrinha"

Em conversa com os colegas do Quarto Deserto, Amanda opinou sobre o jogo de Domitila Barros e Fred Nicácio

Alguns integrantes do Quarto Deserto se reuniram nesta quarta-feira, 1º, para falar sobre suas opções de voto para o próximo paredão do BBB 23.

Durante o papo, MC Guimê afirmou que estava na hora de Amanda, alvo do outro grupo, mostrar seu jogo. A médica, então, afirmou que pretende mostrar para a casa que está jogando e que pode votar em qualquer participante essa semana.

"Não é porque eu não me meti em nenhuma evidência essa semana que eu não estou jogando. Eu não ganhei o Líder, eu não ganhei o Anjo, mas não é que não estou jogando, é que simplesmente têm pessoas que estão arranjando briga ou falando alto...", avaliou a sister.

Em seguida, Amanda relembrou o veto em Domitila Barros na última Prova do Anjo. "Tive uma boa justificativa. Achei que era uma pessoa que no começo eu tinha uma conexão e depois se perdeu", comentou ela, afirmando que ela e Fred Nicácio são 'palestrinha'. "Ela, pra mim, acaba indo pelo mesmo lado do Fred, palestrinha. Eles começam a falar e não para."

A sister continuou opinando sobre o médico. "Mesma coisa que eu acho do Fred. Acho que quando ele abre a boca pra falar, ele acaba falando muito dele e não escutando o que as outras pessoas têm pra falar. A minha visão é essa", completou ela sobre suas opções de voto.

Larissa fala sobre 'perseguição' de brothers

Nesta quarta-feira, 1, Larissa Santos disse estar bem chateada com a perseguição que vem recebendo de alguns colegas de confinamento no Big Brother Brasil 23, que vivem corrigindo seu português.

A personal trainer cometeu alguns erros de pronúncia no que se trata de variação linguística e nos últimos dias, brothers como o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato Jr. e o youtuber Fred, affair da sister, corrigiram seu português. "Eu falo muitas palavras errado, mas é meu jeito. E você consegue me entender. É uma coisa que ninguém nunca se incomodou, mas aqui, comecei a me sentir burra, insegura, e p*rra, ficava me magoando", revelou a sister.

