BBB 23: Após formação do paredão, Key Alves diz a Cristian que ele não era sua primeira opção de voto

A jogadora de vôlei Key Alves conversou com Cristian após a formação do paredão e revelou que planejava votar em outro brother

Após a formação do paredão do BBB 23 neste domingo, 19, Key Alves, Gustavo e Cezar decidiram conversar com Cristian, um dos emparedados.

O empresário foi parar na berlinda após receber o voto da casa, e a jogadora de vôlei decidiu explicar sua decisão de votar nele. A sister contou que ele não era sua primeira opção de voto, mas como MC Guimê foi imunizado por Ricardo, preciso mudar sua escolha.

"Realmente, a gente não ia votar em você, a gente ia votar no Guimê, só que ele foi imunizado", afirmou Key ao justificar a escolha do grupo.

Ao ouvir a colega de confinamento, Cristian respondeu: "É isso, todo mundo precisa de uma resposta. Se eu voltar, muita gente não vota mais em mim. Tipo assim: 'A gente julgou o cara e o cara não estava errado'. Mas aí é de cada um depois", disse ele, que foi acusado de ser 'traíra' após se aproximar de Bruna Griphao e Paula para colher informações do outro grupo.

Vale lembrar que durante o dia, Key sugeriu que seu grupo votasse em Bruna Griphao. "Entre a Larissa e a Bruna, eu tinha um problema com a Larissa, mas hoje a Bruna é pior que ela. Ela é falsa. Ela quer ser amiga de todo mundo e não é amiga de ninguém", disse ela.

Formação do paredão

Tadeu Schmidt comandou a formação do quinto paredão do BBB 23. Nesta semana, o paredão começou a ser formado ainda durante a prova do líder de resistência. A dinâmica teve consequências e uma delas era ir para o paredão. Assim, Fred foi quem sorteou o pergaminho do paredão e foi o primeiro brother a ir para a berlinda.

O líder Cezar Black decidiu colocar Ricardo direto no paredão. Depois, na votação aberta, Cristian foi o mais votado da casa, com 10 votos. Na sequência, Fred teve o poder do contragolpe e puxou Domitila para o paredão. Por fim, Fred, Cristian e Domitila disputaram a prova bate-volta, que foi de sorte, e a modelo conseguiu escapar da berlinda. Agora, Cristian, Fred e Ricardo disputam a preferência do público para seguir no jogo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!