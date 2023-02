BBB 23: Key Alves sugere voto em sister e afirma: "Ela é falsa"

Durante uma conversa com os aliados, Key Alves apontou quem deve ser alvo do grupo no paredão

Pensando na formação do paredão deste domingo, 19, Cezar, Fred Nicácio, Gustavo e Key Alves começaram a articular em quem o grupo vai votar.

O líder da semana avisou os amigos que vai indicar Ricardo, contudo, se o Anjo for autoimune, ele mandará MC Guimê para a berlinda.

Depois, Gustavo disse que o grupo deveria votar em Larissa, mas os brothers acabaram discordando. "Entre a Larissa e Sapato, prefiro votar no Sapato", afirmou Fred Nicácio. Cezar também opinou: "Eu vejo a Larissa muito coerente com tudo", analisou ele.

Ao ouvir os colegas, Key sugeriu que os aliados votasse em Bruna Griphao, e afirmou que a atriz é falsa. "Entre a Larissa e a Bruna, eu tinha um problema com a Larissa, mas hoje a Bruna é pior que ela. Ela é falsa. Ela quer ser amiga de todo mundo e não é amiga de ninguém", disparou a jogadora de vôlei.

Nicácio completou: "Mesma linha do Sapato [Cara de Sapato]. Entra a Larissa e Bruna, eu prefiro que vá a Bruna agora", disse o médico, pontuando que eles deveriam ver com o restante do grupo - Marvvila, Sarah Aline e Gabriel Santana, sobre quem eles pretendem votar.

Mudança de horário

Os fãs do BBB 23, da Globo, já podem anotar na agenda uma mudança no horário do reality show neste domingo, 19, e na segunda-feira, 20. A atração será exibida mais cedo na grade da emissora.

A produção anunciou que o Big Brother Brasil vai começar às 21h15 neste domingo e também nesta segunda-feira, 20. A mudança foi feita por causa do horário da exibição dos desfiles das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro, que vai começar às 22h15.

