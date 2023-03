BBB 23: Após escapar de eliminação, Sarah Aline revela seus alvos para a próxima semana

A psicóloga Sarah Aline revelou quem são seus próximos alvos após escapar do Paredão no BBB 23

Na madrugada desta quarta-feira, 8, Sarah Aline já começou a montar suas estratégias após conseguir escapar da eliminação no BBB 23. Quem deixou o reality esta semana foi Key Alves.

Na academia com Ricardo e Gabriel Santana, a psicóloga revelou seus próximos passos. Mesmo com Fred a indicando ao Paredão, Bruna Griphao e Larissa estão na mira da sister.

“Eu entendo e acho que se faz coerente com seu jogo e o lugar que eu tenho nele. Eu entendo quando você diz que se tornou fácil para você votar na Lari e no Fred, mas que o nome da Bruna não está envolvido”, opinou Sarah sobre o jogo de Gabriel.

A sister então falou que não tem a mesma visão sobre Bruna: “Eu entendo, são afetos que você tem com ela. A minha chateação com ela, por exemplo, é mais por saber que o voto do Fred nela, foi um momento em que ela ficou aliviada. Então foi complicado saber que o meu na reta, pra ela alivia”.

“E pra mim, a Lari se torna um motivo fácil pra mim de voto. Primeiro pela reação que ela teve, mesmo fazendo a mesma coisa. A reação que ela teve de gritar com a gente na sala, achei bizarro. Como se vocês fossem escudo de certificação pra ela se proteger no grupo dela, achei isso zoado demais. E ela querer que eu justifique meu voto pro Fred. E saber que ela realmente votaria na Márvvila”, comentou a psicóloga sobre um possível voto em Larissa. E Gabriel Santana complementou a informação: “Ela não só votaria, como votou”.

Quarto branco!

Na manhã desta quarta-feira, Domitila Barros apertou o botão instalado no quintal da casa mais vigiada do Brasil e irá para o Quarto Branco.

A sister chamou Fred para o Quarto com ela, onde os dois disputarão uma prova de resistência valendo um carro.