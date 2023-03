BBB 23: Após beijão em Ricardo, Sarah Aline se preocupa com reação de seus pais

Depois de dar um beijão em Ricardo durante festa no BBB 23, Sarah Aline ficou preocupada com o que seus pais estariam pensando

Nesta quinta-feira, 9, Sarah Aline se mostrou arrependida de ter beijado Ricardo na festa desta última quarta-feira, 8.

No Quarto Fundo do Mar, a psicóloga dividia a cama de casal do quarto com o biomédico. “Só faz m*rd*, nós”, comentou Ricardo em tom de brincadeira.

“Pior que sim... ai meu Deus, meus pais”, comentou Sarah pensando no beijo que deu no brother na noite passada.

Ricardo tranquilizou a psicóloga: “Um beijo não tem nada não. Meus pais, toma vergonha na cara, você nem pensou nos seus pais”.

“Se eu tivesse pensado, talvez muita coisa aqui dentro... tô brincando, tá de boas. Foi o licor”, comentou Sarah.

Ainda no quarto, a psicóloga fez uma massagem no pescoço de Ricardo que estava sentindo dores. Após a massagem, Sarah comentou: “Um beijinho que cura”. “Beijinho foi aquele de sucesso, chupa Márvvila”, respondeu.

A cantora de pagode que estava no quarto elogiou: “O beijo de vocês foi bonitão”. E ainda provocou Ricardo: “Língua dura. Beijo bonito foi ela que deu”.

“Então quer dizer que eu só faço participação especial? Você a protagonista então”, comentou Ricardo. E as dusas sisters responderam que sim.

Sumiço!

Ainda nesta quinta-feira, Fred se preocupou ao voltar do Quarto Branco e ver que suas estalecas haviam sumido.

Em seu Raio-X, o influenciador questionou a produção sobre o ocorrido: “Só isso? Quarto Branco tirou estaleca?"