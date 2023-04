BBB 23: Amanda sugere show de MC Guimê na final do reality show

Se arrumando para a festa no BBB 23, sister Amanda especula que a final do reality vai ter show de MC Guimê, mesmo após expulsão

Enquanto se arrumavam para a festa no BBB 23, no sábado, 15, Amanda (32) apostou que terá show de MC Guimê (30) na final do reality show, que acontece no dia 25 de abril, mesmo após a expulsão do cantor por importunação sexual contra Dania Mendez.

Ao lado de Aline Wirley (41), Bruna Griphao (24) e Larissa (24) no quarto Fundo do Mar, a médica disse que acredita que o funkeiro pode cantar no último dia do programa comandado por Tadeu Schmidt (48). Ela chegou a citar o show de Linn da Quebrada (32), que participou do BBB 22.

"Eu acho que o Guimê vai cantar na final", disse a loira. Aline, então, questionou: "Isso foi o que, pressentimento?". "Ué, teve, ano passado a Lina cantou, cantou até a Maria!", explicou Amanda. Larissa brincou: "Tem uma lógica pra ela falar isso do nada".

Vale lembrar que além de MC Guimê, o lutador de MMA Cara de Sapato (33) também foi expulso do BBB 23 por importunar a mexicana Dania, que estava em intercâmbio. Enquanto o cantor passou a mão no corpo dela sem permissão, Sapato a segurou à força para beijar. Além de deixarem a casa, os dois tiveram que prestar depoimento à polícia. Larissa, que já estava fora da casa na época, tem essa informação e já compartilhou com as amigas no confinamento.

Confira o momento:

"Acho que o Guimê vai cantar na final. Ano passado a Lina cantou, até a Maria cantou." (Amanda)

"Tem uma lógica." (Larissa) #BBB23pic.twitter.com/gIjaynmT6S — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 16, 2023

BBB 23: Surpresa? Paredão deve mostrar reviravolta no jogo

O terceiro paredão da semana do BBB 23 foi formado e provavelmente contará com uma grande reviravolta no jogo dos brothers. A disputa entre Aline Wirley, Bruna Griphao e Sarah Aline deve mudar os contornos da competição que tem sido motivo de polêmica nas redes sociais.

Conforme uma enquete do portal Splash, a atriz Bruna Griphao deve ser eliminada com cerca de 73,04% dos votos, Sarah fica em segundo com 23,24 e Aline em terceiro com 3,72%.

O site Votalhada, portal que reúne números das redes sociais e enquetes de sites oficiais, também tem mostrado a alta rejeição de Bruna. Segundo ele, a carioca deve ser eliminada com mais de 65% dos votos.

Os números apontam que a loira não tem agradado e, após protagonizar uma série de polêmicas, será eliminada com alta rejeição. Na web, muitos apontam que a moça teve falas racistas contra participantes negros.

Nesta semana, por exemplo, a artista conseguiu escapar do paredão contra Cezar Black e Aline, mas não se livrou das críticas do público do programa ao travar um embate contra o baiano. Na ocasião, ela o chamou de machista e fez acusações agressivas.