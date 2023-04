Surpresa? Paredão do BBB 23 deve mostrar reviravolta no jogo; entenda

Enquete aponta que rumos do BBB 23 pode ser decidido através do resultado deste paredão

O terceiro paredão da semana do BBB 23 foi formado e provavelmente contará com uma grande reviravolta no jogo dos brothers. A disputa entre Aline Wirley, Bruna Griphao e Sarah Aline deve mudar os contornos da competição que tem sido motivo de polêmica nas redes sociais.

Conforme uma enquete do portal Splash, a atriz Bruna Griphao deve ser eliminada com cerca de 73,04% dos votos, Sarah fica em segundo com 23,24 e Aline em terceiro com 3,72%.

O site Votalhada, portal que reúne números das redes sociais e enquetes de sites oficiais, também tem mostrado a alta rejeição de Bruna. Segundo ele, a carioca deve ser eliminada com mais de 65% dos votos.

Os números apontam que a loira não tem agradado e, após protagonizar uma série de polêmicas, será eliminada com alta rejeição. Na web, muitos apontam que a moça teve falas racistas contra participantes negros.

Nesta semana, por exemplo, a artista conseguiu escapar do paredão contra Cezar Black e Aline, mas não se livrou das críticas do público do programa ao travar um embate contra o baiano. Na ocasião, ela o chamou de machista e fez acusações agressivas.

"Assume os seus erros. Vira homem! (...) Você está sendo machista! Você quer que a gente use a pauta? Machista! Ela foi chamada de piranha, de cachorra. Você sabe o que é isso? Seu moleque!", disparou a loira.

BRUNA ESTÁ APREENSIVA COM O PAREDÃO

Na madrugada deste sábado, 15, Bruna Griphao desabafou após ir para o Paredão no BBB 23. Em conversa com Amanda no quintal da casa mais vigiada do Brasil, a atriz lamentou ter ido à berlinda e revelou que está com medo.

Amanda, começou a conversa acalmando a sister: “A gente é isso. Cada uma tem seus pontos positivos, cada uma tem seus pontos negativos. A gente dá certo por isso. Lembra que você falou que as pessoas que a gente mais sente são as pessoas que a gente mais gosta? Você Brunete, é a campeã de prova aqui. Estou dizendo para você não ter essa cobrança com você mesma, sabe? Porque a gente não tem, você que está tendo com você mesma”.

Bruna acabou indo para o Paredão após ela e Amanda disputarem uma prova em que tinham que arremessar bolas na brincadeira boca do palhaço. Bruna teve o pior desempenho e acabou emparedada.

“Eu só queria poder deixar a gente safe [seguras], sabe? Pelo menos um pouco. Uma coisa mínima, levar a gente para um cinema, para a gente fazer alguma coisa”, começou desabafando Bruna.