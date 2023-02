BBB 23: Amanda revela opções de votos e fala sobre sister: "Palestrinha"

Em conversa com Paula, Amanda revelou três opções de voto caso vença a prova do líder

Em conversa na sala da casa do BBB 23, Amanda e Paula revelaram três das suas opções de voto caso consigam vencer a prova do líder.

Amanda é direta na sua escolha por Fred Nicácio, Domitila Barros e Gabriel Santana. Ela explica os motivos de cada voto.

"Fred, eu tenho esse embate que eu ainda não consigo... Enfim, você sabe. A Domi, eu gosto dela como pessoa. Mas é uma pessoa que eu acho muito palestrinha, sabe?", diz a médica.

"E o Gabriel, por motivos óbvios. Ele me puxou, pra mim ele é só mais um braço do Fred [Nicácio]”, completa. Em seguida, Paula revela seus possíveis votos e também cita Fred Nicácio e Gabriel Santana.

"Não entendo (...) Se ele é assim mesmo, se ele tá aqui pra aparecer pras câmeras (...). Se ele é esse sugador de luto, como tem gente diz que ele é. Eu não sei, e se ele for isso tudo mesmo, pode ser que o Brasil não curta", diz sobre Fred Nicácio. Já o terceiro voto de Paula seria em Larissa.

"Ela deixou claro ontem no quarto por inúmeras vezes que ela tá seguindo o coração dela, que ela já começou a fazer o que ela quer dentro do grupo, que ela me puxou. E ficou repetindo isso e não parava de repetir. Mas eu sendo líder hoje eu não colocaria ela”, conclui a biomédica.

Sarah Aline e Amanda conversaram sobre jogo na varanda e disseram o que pensam sobre a divisão de grupos.

“É uma coisa que eu fico pensando, a gente tá vendo que as estratégias em grupo estão acabando, se diminuindo. Mas ainda não tem ninguém que bate no peito e diz: ‘vou jogar sozinho’, porque a gente sabe que vai os dois [grupos em cima da pessoa]”.

Amanda discordou, pois acredita que existam participantes com a coragem de quebrar com os grupos: “Ah, mas tem gente, eu vou falar que tem gente”.

Sarah, que já se disse disposta a se desfazer do seu grupo em outra conversa, disse em tom de brincadeira: “Me chama que eu vou junto”.