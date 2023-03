BBB 23: Amanda conversa com aliadas sobre alvos para o paredão e faz alerta

Amanda, Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa se reuniram para conversar sobre o próximo paredão do BBB 23

Nesta terça-feira, 28, Amanda, Bruna Griphao, Aline Wirley e Larissa se reuniram na área externa da casa do BBB 23 para conversarem sobre os alvos do próximo paredão do BBB 23.

A atriz quis saber quem as aliadas escolheriam para a berlinda caso sejam a próxima líder do reality show. Aline confessou que antes seu foco era Domitila, mas agora pretende indicar Ricardo.

"As coisas mudam. Ontem era a Domitila, hoje pode ser o [Ricardo] Alface", respondeu a cantora. Amanda concorda com a aliada e acrescenta que Marvvila também é uma opção. Bruna, então, expõe seus alvos. "Pra mim é Domi, mas em segundo lugar é Sarah", afirmou.

Depois, Amanda aproveitou para fazer um alerta para as aliadas. Ela ressaltou que as sisters não podem colocar dois integrantes no quarto Fundo do Mar ao mesmo tempo na berlinda. "Colocar Domi e Fredão no mesmo Paredão não dá. Porque vai sempre uma de nós", pontuou.

Por fim, Larissa voltou a falar sobre Ricardo, e confessou para as amigas que acredita que ele pode ser querido pelo público. "Se o que ele fez ontem foi bem visto, eu não sei...", disparou Bruna, se referindo as brigas durante o Jogo da Discórdia.

Amanda atualiza relação com brothers de grupo rival

Após os últimos acontecimentos que movimentaram a casa, como a volta de Fred Nicácio e Larissa e o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 27, Amanda revelou como está vendo dois brothers do Quarto Fundo do Mar.

Em conversa com as sisters do Quarto Deserto, a médica comentou como considera as relações do jogo bem dinâmicas, dependendo do que acontece. Ela então falou que não tem mais nenhuma questão com Fred Nicácio. "Depois que ele saiu, zerou pra mim as coisas assim, sabe? Zerou mesmo".

Depois ela falou sobre sua relação com Ricardi, com quem discutiu após o Jogo da Discórdia: "E tipo, com o Alface, que foi uma pessoa que ficou o jogo inteiro comigo, é a pessoa que eu estou mais chateada".

