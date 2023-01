BBB 23: Aline Wirley alcançou a fama ao integrar a banda Rouge; relembre a trajetória do grupo

Aline Wirley fez parte da banda Rouge, sucesso dos anos 2000; relembre os hits do grupo musical e o reencontro depois de 20 anos

Aline Wirley (41) foi confirmada no grupo Camarote da 23ª edição do Big Brother Brasil. A nova participante do BBB 23 ficou conhecida por integrar a banda Rouge, grupo formado no reality show Popstars, do SBT. Ela é casada com o ator Igor Rickli (39), com quem vive um casamento aberto. Os dois são pais de Antônio (8).

A Rouge se formou por meio da primeira temporada do talent show brasileiro Popstars, produzido pela companhia argentina RGB Entertainment e transmitido pelo SBT e Disney Channel. As integrantes foram selecionadas dentre 30 mil candidatas e assinaram um contrato com a Sony Music.

Além de Aline, formavam o Rouge: Fantine Thó, Karin Hils, Li Martins e Lu Andrade. As cinco integrantes alcançaram a fama do dia para a noite e venderam mais de seis milhões de discos ao longo da carreira da girl band brasileira. O grupo ficou conhecido por hits como "Não Dá pra Resistir", "Ragatanga" e "Brilha La Luna".

A banda chegou ao fim em 2006, após atritos entre as integrantes, a saída de Lu Andrade, em 2004, e o fim do contrato com a gravadora Sony Music. Anos depois, elas chegaram a se reencontrar, com uma turnê e novas músicas.

Em agosto de 2022, o disco de estreia da banda completou 20 anos de lançamento. Como homenagem, elas fizeram um show no Chá da Alice, que aconteceu no no Qualistage, Zona Oeste do Rio, no último dia 10 de dezembro. O evento contou com uma grande produção, dançarinos e os maiores sucessos do grupo.

"Nada que a gente fale aqui hoje, em cima desse palco, traduz o que é ser Rouge. Eu, Aline, aqui em cima desse palco, honro a vida de cada um de vocês e honro a vida de cada uma dessas mulheres que me acompanham na vida, e que juntas nós fizemos história. Eu sou muito, muito, muito grata!", declarou a nova sister em um discurso de agradecimento no show.

"Nós não somos perfeitas. A gente erra, a gente acerta, mas a gente está aqui honrando o dom e o talento que nos foi dado, com muito amor pra vocês. Juntas, unidas, com todo nosso coração e todo nosso amor. Muito obrigada por fazerem isso se tornar realidade!", concluiu Aline, emocionada.