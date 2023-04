BBB 23: 'Aline prefere se posicionar de forma neutra, às vezes me irrita', diz ex-Rouge

Em entrevista à CARAS Brasil, Fantine Tho avaliou o desempenho da ex-colega de banda no BBB 23

Há alguns dias da final do BBB 23, a cantora Fantine Tho (44), ex-integrante do grupo Rouge, avalia a trajetória de Aline Wirley (41), ex-colega de banda, no reality da Globo. Para ela, a amiga ainda pode mostrar muita garra e determinação para alcançar o pódio do programa e deixará a marca de sua paciência e diplomacia, mostradas ao longo da edição.

"Aline tem uma paciência, tolerância e compaixão excepcional no coração. [Ela] prefere se posicionar de forma neutra. Isso às vezes me irritava quando esperava que ela fosse mais clara com seu real posicionamento, mas sempre coloca o bem estar coletivo em primeiro lugar", conta em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, acrescentando que a cantora está sendo transparente no BBB 23.

Para a artista, o silêncio da amiga é mais prejudicial do que suas explosões. Fantine explica que já teve discussões que considerou explosivas com Aline que foram produtivas, já que, para ela, até mesmo os momentos de briga com a ex-Rouge são construtivos. As duas começaram a trabalhar juntas há 20 anos, em 2002, com a formação da banda.

Agora, na reta final do programa, Fantine diz que vê a amiga completamente exposta no jogo e trazendo posicionamentos fortes, sem deixar de lado a diplomacia em seu caráter. "Ela se posiciona fortemente em alguns momentos, dá show de talento, e por ter esta característica diplomática e preferir evitar conflito, se deixa levar em outros momentos, como também era na dinâmica do Rouge."

Agora, ela deixa claro que sua torcida é 100% dedicada à ex-companheira de banda, e afirma que até o fim do programa, na próxima terça-feira, 25, ela ainda terá a chance de mostrar mais determinação, fé e convicção. "A Aline já entrou nossa vencedora. Independente do resultado", completa a artista que atualmente vive na Holanda.

BBB 23 ENTRA NA RETA FINAL PARA DEFINIR O PÓDIO DA EDIÇÃO

A grande final do BBB 23 acontece na próxima terça-feira, 25, na Globo. Para definir as finalistas da edição, o programa decidiu realizar uma última prova de resistência entre Aline Wirley, Amanda, Larissa e Bruna Griphao.

A prova foi feita em parceria com a marca Chevrolet e consiste em deixar as participantes em uma cadeira giratória segurando um circulo com a logo da marca de carros. Até o momento, Bruna Griphao e Larissa saíram da prova e já estão no paredão. Aline desistiu da dinâmica, tornando Amanda a primeira finalista da 23ª edição do Big Brother Brasil.