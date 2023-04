BBB23: Aline Wirley revela medo sobre sua carreira após o programa

Em conversa com Larissa, a ex-rouge Aline revelou seus receios sobre o futuro

Na reta final do programa, Aline Wirley e Larissa conversaram sobre os dias que restam no BBB 23. Larissa afirmou que está com medo do Paredão que enfrenta com Ricardo, e Aline revelou outro medo que têm… como está sua imagem aqui fora!

"Se eu cair nesse Paredão, tô lascada. (...) Só quero não ter acabado com a minha carreira", comentou a ex-rouge. Larissa então, consolou a amiga, e as duas imaginaram como seria chegar à final do programa juntas.

"Que nada, só elevou! Quem não te conhecia, agora conhece", disse a professora de educação física. "Mas a gente erra tanto...", contínua Aline.

“Esqueça! Olha o tanto de vezes que tocou sua música aqui, sua música nova... A gente já chegou na final. Se o Brasil quisesse, a gente já teria ido embora, porque Paredão é que não faltou. Foi fumo atrás de fumo. Você tá garantindo o futuro do Antônio! Ganhar vários dinheiros pra comprar coisinha pra ele estudar", afirmou Larissa.

"É que, às vezes, as pessoas têm uma visão da gente. E, num programa como esse, que tem tanta visibilidade... As pessoas riam muito, geram muita expectativa na gente quando não conhecem a gente. Então a gente passa uma visão. E agora não", disse a cantora.

"Agora sabem quem é a Aline. E você é muito luz", finalizou a amiga.

Larissa desabafa sobre estar no paredão

A sister está no 17 paredão da casa com Ricardo Alface. Durante uma conversa, ela explicou que é difícil a sensação de "nadar e morrer na praia".

"Não queria chegar até aqui e... pelo menos o que a gente planejou, e morrer na praia", fala Larissa. "Não tem como saber. A gente continua lutando até...", comenta Aline. "Até saber se quem vai virar a esquina. A gente viu Diego até agora", brinca Amanda, fazendo referência à música Ragatanga, sucesso da colega de confinamento.