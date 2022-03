BBB 22: Rodrigo Mussi exclui possibilidade de romance com Laís: ''Não me mete nessa''

Após Rodrigo Mussi receber uma moldura dele abraçado com a Laís Caldas, logo já exclui possibilidade de romance

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 22h22

Os fãs ainda não aceitaram que o romance entre Laís Caldas (30) e Rodrigo Mussi (36) não foi para frente! Hoje à tarde, dentro de seu carro, o gerente comercial publicou um vídeo nos stories, mostrando o presente que tinha acabado de receber. Era uma moldura dele com a médica, abraçados dentro do reality.

Rodrigo descarta romance com Laís

Exibindo a placa, começou: "Meu, olha o recebido aqui, ó, a galera é muito doida, 'véi'". "Ó, entende uma coisa: a Laís é minha amiga, o Gustavo vai ser meu amigo, não me mete nessa pelo amor de Deus! É bonitinho [mostrando a foto] mas é como amizade. E outra coisa: os dois são lindos juntos, tá, de verdade. Falei uma vez com a Laís [fora da casa] no lado profissional, foi domingo, rapidinho, cara... Ela tá esperando o Gustavo, tá apaixonada, por favor", continuou em tom mais sério.

Por fim, reiterou: "Viu, ó, então não me mete nessa. Tô fora, sou amigo dos dois, vou ser padrinho dos dois de casamento aí."

Importante ressaltar que a Laís Caldas e o Gustavo Marsengo (31) já declararam, algumas vezes, que desejam prosseguir o relacionamento fora da casa mais vigiada do Brasil.

Em entrevista exclusiva a CARAS Brasil, neste mês, Rodrigo Mussi falou sobre o achava do Gustavo Marsengo ter sido muito comparado a ele dentro do BBB 22. O ex-participante, então, comentou sobre o que os diferenciou, além de ressaltar que curte o estilo de jogo do advogado: “Acho que o Gustavo tem muita atitude. Eu gostei dele no jogo, apesar dele já entrar tentando se relacionar. Acho que essa é a maior diferença entre mim e ele. Eu não tava com pensamento de me relacionar e ele já se relacionou com a Laís. Acho que isso não pegou bem com o público, mas eu gosto das atitudes dele. Ele é um cara de atitude dentro do jogo. Independente de estar certo ou errado, ele toma uma atitude em que acredita ser a certa. Eu gosto dele, gosto mesmo.”