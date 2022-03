Fora do BBB 22, Rodrigo Mussi revela os planos de seu futuro e declara torcida para o campeão do reality show

Em entrevista exclusiva à CARAS Digital, Rodrigo Mussi abre o jogo sobre sua estadia na casa do BBB, sobre o próximo campeão do reality e sobre seu futuro

Matheus Thomeu Toaldo Publicado em 17/03/2022, às 20h30 - Atualizado às 22h26

Gerente comercial, fanático por esportes e estrategista enérgico, Rodrigo Mussi (36) não sai da boca dos brothers do BBB 22!

Em entrevista exclusiva à CARAS Digital, o ex participante, além de comentar sobre sua estadia na casa, analisar as últimas semanas do programa e revelar seus planos para o futuro, ainda deixou a imparcialidade de lado e declarou torcida para o campeão desta edição.

Em sua passagem pelo 'BBB', Rodrigo teve apenas um arrependimento

Rodrigo Mussi foi o segundo eliminado do BBB 22! Disputou o paredão contra Natália Deodato (22) e Jessilane Alves (26), recebeu 48,45% dos votos e acabou saindo. Relembrando da sua incessante criação de estratégias, revelou ter apenas um único arrependimento: "Eu não tenho muitos arrependimentos, não. Acho que eu fui eu mesmo, tentei jogar, tentei ser eu daqui de fora, que sou um cara muito comercial. Por onde eu passei, por todos os meus trabalhos, eu me dediquei, principalmente estrategicamente, para trazer retorno, então eu fiz a mesma coisa. Talvez a única coisa que eu poderia ter esperado era ter jogado um pouco mais para frente, né? Não ter sido ansioso. Isso eu acho que mudaria em mim lá dentro.”

Como o gerente comercial se sente tendo seu nome sempre comentado no programa

Citado em Jogo da Discórdia, confundido com Gustavo Marsengo(31), especulado em paredão falso e muito mais! O nome de Rodrigo não para de ser mencionado dentro da casa mais vigiada do Brasil e ele adora ouvir.

"Então, isso eu sempre vejo também, no Big Brother, as pessoas comentando o meu nome. O P.A falou esses dias aí, que eu jogava muito, que eu tinha uma visão fora da curva. Eu gosto de ouvir, lógico, porque eu só tive duas semanas no Big Brother e ainda sou lembrado. Quase toda semana tem um participante falando meu nome lá. O Vyni falou isso, que estrategicamente eu tinha marcado o programa e isso é muito legal, né? Porque só fiquei duas semanas” , contou orgulhoso.

Rodrigo palpita sobre o motivo de tanta rejeição ao quarto Lollipop

O quarto Lollipop vai se desfazendo cada vez mais no jogo. Os últimos cinco a deixarem o programa, eram deste cômodo, sendo Vinicius (24) o último.

Rodrigo Mussi, o primeiro deste grupo a ser eliminado, palpitou sobre esta grande rejeição: “Eu acho que foi uma passividade muito grande do quarto que eu ficava. Demoraram muito para acordar para o jogo. Acho que viveram aqueles dias legais, gostosos, todo mundo engraçado, todo mundo legal… E eu sempre falei que os meninos iam ficar fortes uma hora ou outra no jogo. Eu falava isso desde a primeira semana, só que demoraram muito para enxergar. Quando enxergaram, já estavam enfraquecidos aqui fora. Os meninos cresceram e agora eles (do quarto lollipop) vão sair um por um. Eu já tinha avisado isso na primeira e na segunda semana, mas o pessoal demorou muito para acordar.“

Comparações com Gustavo Marsengo não afetam o ex-BBB

Devido ao perfil estrategista e por não ter papas na língua, Gustavo Marsengo, ao entrar no programa, passou a ser muito comparado ao Rodrigo Mussi. O ex-participante, então, comentou sobre o que ele acredita que os diferenciou dentro da casa, além de ressaltar que curte o estilo de jogo do advogado: “Acho que o Gustavo tem muita atitude. Eu gostei dele no jogo, apesar dele já entrar tentando se relacionar. Acho que essa é a maior diferença entre mim e ele. Eu não tava com pensamento de me relacionar e ele já se relacionou com a Laís. Acho que isso não pegou bem com o público, mas eu gosto das atitudes dele. Ele é um cara de atitude dentro do jogo. Independente de estar certo ou errado, ele toma uma atitude em que acredita ser a certa. Eu gosto dele, gosto mesmo.”

Rodrigo revela informações sobre a dinâmica com os ex participantes

Terça-feira, 15, a TV Globo anunciou que os participantes eliminados do BBB 22 retornarão para o reality-show nesta quinta-feira, 17. Embora não tenha sido divulgada a dinâmica, o fã de esportes deu um detalhe fundamental sobre os boatos de repescagem e sobre como irá se portar: “Não vai ter volta, não vai ter, isso é fato, já. É só uma dinâmica, mas não temos noção nenhuma de qual vai ser. É lógico que eu vou ser o cara que eu sou: que vai para cima e que vai falar o que tem que falar, eu não me escondo, né?”

“Eles só me ligaram, falaram como que tava rotina e tal, pediram o exame de covid, para fazer uma mala para o Rio de Janeiro quinta-feira, marcaram o voo e não deram muita informação, não", disse sobre como foi o contato com a produção para se juntarem novamente.

Abrindo o jogo, o gerente comercial não pretende seguir os passos dos outros ex-BBB's

Muitos ex-BBB's recebem espaço dentro da mídia após deixarem a casa mais vigiada do Brasil, mas Rodrigo Mussi possui planos diferentes para o futuro: “Eu sei que os participantes se mantém muito na mídia, ganham espaço na TV, mas não é o meu foco. Eu acho que eu vou, lógico, surfar na onda da publicidade, que é realmente alta do programa, mas eu sou um cara que estudou muito antes. Estudei fora do país e tal… Então, assim, eu sou um cara que veio do mercado financeiro, gosto de economia, gosto de política, é uma coisa que eu vou estudar, vou estudar bastante, que eu acho que eu posso contribuir para quem me segue, para o brasileiro de alguma forma, seja na parte econômica, seja na parte política. Mas, para isso, tem que estudar, tem que estar preparado e é um caminho que eu quero seguir.”

Rodrigo comenta rivalidade com Arthur Aguiar e declara torcida para o campeão do reality

Embora o público tivesse entendido os dois como antagonistas no programa, através de suas redes sociais, Rodrigo já defendeu a permanência de Arthur Aguiar (33) em alguns paredões. Apesar disso, não é para o brother que o gerente declara a sua torcida: “Eu não considerava o Arthur meu rival. Eu acho que eu e o Arthur temos uma falta de uma comunicação muito grande dentro do jogo. A gente conversou um dia antes de eu sair, no jogo da discórdia, e estava tudo resolvido. Eu acho que seria rival pela cabeça estratégica que a gente tinha do jogo, mas não como pessoa. Eu gostava dele, até que no primeiro dia eu falei que gostei da imunidade dele e tal. Ele é um cara bacana. Acho que ele vai estar na final, assim como a Lina. Eu torço muito pra ela. Acho que ela tem que colocar esse lado jogadora dela mais para fora porque ela é muito inteligente, ela é uma energia muito legal. Tive uma troca muito bacana com ela dentro da casa.”