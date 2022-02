BBB 22: Pedro Scooby se irrita após Douglas Silva citar sua ex, Anitta: ''Toda hora falam''

Surfista Pedro Scooby não gostou de ouvir o nome de sua ex-namorada, Anitta, em conversa de Douglas Silva e Paulo André e reclamou com os brothers

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 07h58 - Atualizado às 08h34

O surfistaPedro Scooby (33) não gostou de ouvir o nome de sua ex-namorada em conversa dos brothers no BBB 22!

Enquanto se arrumavam para a segunda festa da líder Jade Picon (20) na noite de quarta-feira, 16, Douglas Silva (33) brincou com Paulo André (23), lembrando uma expressão que o atleta usa com amigos, e citou Anitta (28).

"Quando for assim, você fala: 'Deu Anitta'. Dá um alô para Anitta", disse o ator. "Deu Anitta, pô", comentou o paulista. "Os fofoqueiros...", brincou Douglas, e os brothers começaram a rir.

Na sequência, Scooby reclama: "Falou esse nome aqui... E, por acaso, toda hora você fala na minha frente".

"Você que começou a brincadeira", comentou Douglas. "Eu não. Falei depois que a mulher falou lá. Nem falei quem era a pessoa. Você juntou uma parada como se tivesse começado por causa do sonho", explicou o atual de Cintia Dicker.

"Respira", aconselhou Douglas, tentando tranquilizar o brother. Mas Pedro rebateu: "Cuidado, porque as pessoas inventam coisa lá fora. É uma pessoa que eu não gosto de comentar muito sobre".

Douglas, então, citou Paulo André: "Comentaram por ele. Não foi por você".

"Eu sei, mas toda hora você fala na minha frente", reclamou o surfista. Arthur Aguiar (32) entrou na conversa e explicou: "A 'mina' falou do comentário dela, aí eu liguei no bagulho do sonho. Eu não lembrei que não era pra falar".

Jessilane (26) ficou chocada ao descobrir que Scooby namorou Anitta. "A Anitta ficou com ele, mulher. Ele namorou com a Anitta", falou Linn da Quebrada (31). "O que? A Anitta já ficou com o Scooby?", questionou a bióloga.

Jade Picon e Paulo André trocam beijos em festa

Jade Picon e Paulo André deram o primeiro beijo na frente dos colegas durante a segunda festa da líder da semana. O atleta pediu um beijo para a influenciadora e os dois trocaram carinhos já no fim da festa deitados em um pufe. Eles chegaram até a comentar sobre a prova do líder que acontece nesta quinta-feira, 17.