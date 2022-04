BBB 22: Paulo André se incomoda pela quantidade de cochilos tirados por Arthur Aguiar: ''Está ficando cansado de tanto dormir''

Antes de saberem quem será o próximo líder do BBB 22, Paulo André se incomoda com Arthur Aguiar, devido as muitas horas de sono tiradas pelo ator

31/03/2022

Paulo André incomodado com o sono de Arthur Aguiar - GSHOW