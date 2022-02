BBB 22: Pai de Maria descobriu bissexualidade da filha após ambos beijarem a mesma mulher

A história foi narrada por uma amiga de infância da atriz e cantora confinada: "Ele é uma pessoa bem tranquila"

Uma amiga de infância de Maria (21), Gabrielle Oliveria Lopes, revelou uma história inusitada da atriz e cantora confinada.

Segundo entrevista dada à coluna Patrícia Kogut, Gabrielle contou que tudo aconteceu no Rock In Rio de 2019. Na ocasião, o pai de Maria, Carlos Câmara (50), não sabia da orientação sexual da filha.

"Muita gente veio julgar, mas não foi nada planejado, obviamente. Foi assim que o pai descobriu a bissexualidade dela. Ele viu a Maria ficando com a menina e depois disse: 'Você pegou a mesma mulher que eu'. Ela ficou indignada, foi perguntar para a menina (risos). E a menina também não sabia: 'Meu Deus, como assim?'. Ele é uma pessoa bem tranquila, falou com ela na brincadeira. Foi uma situação inusitada. Foi de boa, não teve briga. Uma coisa natural. Descobriu e foi isso", disse ela.



Gabrielle seguiu afirmando que a participação no reality da Tv Globo já tem rendido bons frutos a atriz e cantora: "Maria já recebeu algumas propostas do publi (publicidade nas redes sociais), mas a ideia é esperar a saída dela para ver qual vai ser a situação".



Apesar de se mostrar desinibida no reality por beijar Eliezer e Linn da Quebrada, a amiga de infância afirma que a amiga confinada é tímida e tinha medo de expor sua sexualidade: "Sou amiga dela desde os 11 anos. A gente se conheceu no colégio. Ela sempre foi uma menina quieta, mais tímida. Sempre rolou esse medo de se assumir. Quando ela começou a viver no meio artístico e a se conectar com pessoas que tinham a mente aberta, ela começou a se descobrir de fato e aí falou abertamente. Nas primeiras entrevistas, ela disse que gostava de pessoas", concluiu.