BBB 22: No Encontro com Fátima Bernerdes, Jojo Toddynho declara torcida contra Laís: "Esperando 99% na saída dela"

Funkeira é convidada do programa da Globo e afirma torcer pela saída da médica e comenta sobre relacionamento dela com Gustavo

Caras Digital Publicado em 21/03/2022, às 12h56 - Atualizado às 13h27

Na noite de ontem, 20, o nono paredão do Big Brother Brasil 22 foi formado! Na berlinda estão, Laís Caldas (30), que foi indicada pelo Líder da semana, Arthur Aguiar (33), além de Douglas Silva (33) e Eliezer (31).

Na manhã de hoje, 21, o público já está comentando sobre os emparedados. Jojo Toddynho (25), foi a convidada do Encontro com Fátima Bernardes e além de confirmar ser a uma das participantes do Dança do Famosos no Domingão do Huck, ela também declarou sua torcida pela saída de Laís Caldas.

Segundo a funkeira, no embate da médica com Arthur Aguiar, o ator tem sido mais coerente em suas atitudes e declarações: "A Laís esquece que o Brasil inteiro está olhando ela. O que o Arthur fala tem muita coerência e eu estou aqui esperando 99% da saída dela", afirmou.



Ao mostrarem no programa momento em que Gustavo Marsengo (31), affair de Laís na casa, se declarando para a médica e afirmando que irá perder "seu ponto de equilíbrio" dentro do confinamento caso ela seja a próxima eliminada, Jojo aproveitou para comentar sobre as atitudes de Gustavo e também, sobre o relacionamento dos dois: "Gustavo falou que ia fazer acontecer, ai entrou na casa e não fez nada. Eu fico rindo que ele é muito debochado (…) Vendo as coisas que ele fala para a Laís a gente vê que tem mentira. Ele falou que está com ela por estratégia e ela também".



A primeira confirmada do Dança dos Famosos também declarou sua torcida para Douglas Silva e acredita que Arthur Aguiar será um dos finalistas da edição: "A Laís se contradiz o tempo todo. O dedo cai mais o DG não sai. Para mim ele é um dos finalistas junto do Arthur. O Arthur tem uma leitura de jogo muito boa. A Natália também, por mais que eu não concorde com alguns posicionamentos dela"



Confira vídeos dos comentários de Jojo na íntegra:

Jojo Todynho no #Encontro disse que espera que Laís seja eliminada com 99% de rejeição. #BBB22pic.twitter.com/9ghPVyEfMR — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) March 21, 2022

No #Encontro Jojo Todynho comentou sobre o relacionamento de Laís e Gustavo. #BBB22pic.twitter.com/bnU9G66jpW — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) March 21, 2022