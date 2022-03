BBB 22: Natália desabafa com Lucas e chora: "Sinto que estou ficando muito estressada aqui dentro"

Após Jogo da Discórdia Natália chora na parte externa da casa e é consolada por Lucas Bissoli

Mais uma vez o Jogo da Discórdia mexeu com a cabeça dos confinados. Ontem, 28, os brothers tiveram que refazer seus pódios assim como fizeram no começo da edição.

Depois da dinâmica em grupo no programa ao vivo, Natália Deodato (22) ficou na parte externa da casa pensativa. Lucas Bissoli (31), vê a sister sozinha e se aproxima. Ele questiona se alguma coisa do Jogo da Discória a deixou chateada ou magoada: "O que aconteceu? Tá chateada com o pódio?", perguntou o capixaba.



Natália então, desabafa: "Talvez, também...", "Pela forma que te chamaram?" questiona Lucas. "Não pela forma, mas pelo o que foi falado. E não é chateada com as pessoas, é comigo. Eu sinto que aqui dentro eu estou ficando muito esterssada e às vezes a forma de eu colocar isso para fora, eu não estou conseguindo expressar bem. Eu sinto que aqui dentro eu não estou conseguindo ser 50% da mulher que eu sou, sabe?". Nesse momento, Eliezer (31) interrompe o papo dos brothers e chama Lucas para jantar e ele pede para o brother aguardar um pouco, para continuar sua conversa com Natália. Após o brother insistir e Natália também pedir para ele ir comer, ela fica sozinha na área externa.



A designer de unhas continua sentada no sofá e chora sozinha, pensativa: "Está tudo bem. Está tudo bem" repetia ela em meio às lagrimas.