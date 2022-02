BBB 22: Linn da Quebrada muda de visual e surpreende os brothers e público

Linn da Quebrada aproveitou a madrugada e com a ajuda de outras sisters, tirou as tranças e radicalizou o visual, deixando os cabelos ao natural

CARAS Digital Publicado em 19/02/2022, às 09h13 - Atualizado às 09h59

A madrugada deste sábado, 19, foi de grandes mudanças para Linn da Quebrada (31).

Com a ajuda de outras sister, a cantora tirou suas tranças e surpreendeu ao surgir com seu cabelo natural.

Logo que apareceu com o novo look, os brothers começaram a comentar: "Gata!", disse Tiago Abravanel (34), que também ajudou no processo de mudança. "Ta linda amiga!", exclamou Brunna Gonçalves (30). "Eita! Uma nova mulher!", falou ainda Eslôvenia (25).

O visual também chamou atenção do público que não perdeu tempo e passou a comentar no Twitter o que acharam do novo cabelo da sister: "Eu simplesmente amei esse novo estilo, combinou muito!", escreveu um. "Sente o poder!", falou outro. "Ela é linda de todo o jeito", disse um terceiro.

Confira o post que a equipe de Lin da Quebrada fez para celebrar a mudança de visual da sister:

O que acharam do visual novo?! 🤩 pic.twitter.com/gbEu73txQD — Linn da Quebrada 🧜🏽‍♀️ (@linndaquebrada) February 19, 2022