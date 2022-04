BBB 22: Iza´é confirmada como atração da próxima festa do reality e dispara: ''Já tô me preparando''

Iza erá se apresentar na casa do BBB 22 durante a festa desta quarta-feira, 6

06/04/2022

Os participantes do BBB 22 terão motivos de sobra para comemorar nesta quarta-feira, 6! Isso porque eles ganharão um show exclusivo e intimista de Iza(31), prometendo cantar um repertório que mistura hits de toda sua carreira.

Durante um bate-papo com a Globo, a cantora que é assumidamente fã do reality, falou como está sendo a preparação para a apresentação e lembrou de quando se candidatou a equipe do programa.

Iza já se apresentou no reality outras três vezes e revela que cantar no BBB é sempre muito gratificante: "Essa é a quarta vez que eu canto no BBB e sempre fico muito feliz em ser convidada".

Em seguida, ela lembrou da vez que quase se tornou membro da equipe do programa: "Para quem já enviou currículo para ser da equipe do BBB e já passou pela sensação de poder trabalhar no programa, é muito incrível estar lá cantando."

"Lembro que eu neguei essa vaga porque eu tinha acabado de criar o meu canal no YouTube e, na hora, senti que estava fechando as portas para o BBB. E, na verdade, as portas do BBB sempre estiveram abertas para mim, então é muito legal fazer parte disso.", reforça.

Ela ainda acredita que irá dar animo para os participantes nesta reta final do jogo: "Nessa reta final está todo mundo precisando de um pouco de ânimo e de fé. Não consigo imaginar o que é ficar confinada em uma casa, sendo testada todos os dias, lidando com seus limites e morrendo de saudades de casa. Então, espero muito que esse show seja um respiro para a galera que está lá."

Em suas redes sociais, Iza fez um post celebrando o momento: "Hoje é dia de show no BBB 22! Já tô me preparando para encontrar vocês mais tarde!".

Confira o post de Iza celebrando o seu show no BBB 22: