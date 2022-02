BBB 22: Globo revela detalhes sobre a entrada dos participantes da Casa de Vidro

A TV Globo deu detalhes sobre a entrada dos dois participantes do grupo Pipoca na Casa de Vidro do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 19h48

Nesta sexta-feira, 11, os participantes do BBB 22 vão conhecer os dois novos hóspedes - permanentes ou temporários.

Assim que acordarem, os brothers serão surpreendidos na área externa ao encontrarem Larissa Tomásia (25) e Gustavo Marsengo (31) acomodados na Casa de Vidro, que será montada onde fica a academia da residência.

Mas não será tão fácil assim encontrar os novos moradores, já que eles precisarão ter coragem para acionar um botão que estará presente no jardim da casa, que revelará a presença dos novos integrantes do grupo Pipoca. O objeto não passará de uma brincadeira para aguçar a curiosidade dos confinados.

O primeiro contato entre os brothers e os novatos será transmitido ao vivo em um plantão exclusivo na TV Globo, previsto para 10h45, além de ser exibido no Globoplay, para assinantes, e no pay-per-view.

Votação do público

Ainda nesta sexta-feira será aberta uma votação para que os fãs do reality show decidam se os dois participantes se juntam ou não aos demais brothers. Assim como foi anunciado por Tadeu Schmidt (47), o resultado da votação será anunciado no próximo domingo, 13, um pouco antes da formação do paredão.

Caso Larissa e Gustavo entrem para o jogo, eles estarão imunes e terão a missão de dar um ínico voto, em consenso, em algum participante. Lembrando que o voto deles será aberto e estará somado aos demais voto da casa.