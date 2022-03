BBB 22: Eslovênia solta o verbo e detona participante: ''Arrogante!''

Sem papas na língua, Eslovênia solta o verbo contra colega de jogo no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 16h25

Dona de uma personalidade forte e conhecida por não ter muitas papas na língua, a modelo Eslovênia (23) detonou a postura de um dos seus colegas no BBB 22.

Durante o almoço que aconteceu na casa mais vigiada do Brasil nesta quarta-feira, 9, a sister opinou sobre o Gustavo (31), com quem trocou farpas ao vivo no último Jogo da Discórdia do programa.

"Às vezes a gente age e acaba saindo do ponto. Natural, mas quando a pessoa percebe, a pessoa tem que encarar seus erros. Ele é arrogante, é soberbo. Ele tem um coração maravilhoso, mas se não souber dosar... isso pode prejudicar muito ele", opinou a jogadora.

Jessilane opina sobre brother

Jessilane (26) pareceu concordar com a oponente e deu a versão dela sobre o brother. "Até no cotidiano. Eu vejo que ele gosta de fazer confusão com coisas mínimas. Coisas pequenas que não têm necessidade, mas ele gosta de fazer para criar aquilo ali. Aí depois que a confusão está armada, ele dá um passo para trás e todo mundo se estressou", falou ela.

Pelo jeito, o Gustavo poderá ser um grande alvo de votos na próxima formação de paredão que certamente agitará bastante a disputa no BBB 22.