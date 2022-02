BBB 22: Eliezer critica comportamento de sister: ''Não fez esforço para reverter a situação''

Em conversa com Vinicius, Eliezer opinou sobre o comportamento de sister que está no quarto paredão do reality show

No quarto Lollipop do BBB 22, Eliezer (32) e Vinicius (24) conversam os últimos acontecimentos do reality show.

O cearense aproveitou o papo para relembrar uma situação que viveu com Natália Deodato (22) logo após a formação do quarto paredão. A sister está na berlinda com Arthur Aguiar (32) e Bárbara Heck (29).

"É muito contra aquilo que eu acredito você abrir a boca para dizer que não precisa da empatia de ninguém aqui dentro, sendo que falou há poucos dias que estava sofrendo para tentar se encaixar. E de repente, do nada... Que acontecimento foi esse que você não precisa da empatia de ninguém aqui dentro, só do povo lá de fora? Porque realmente, jogar o jogo do excluído...", disparou Vinicius.

Em seguida, Eliezer opina: "Às vezes é mais cômodo. Sinceramente, colocando os dois: Arthur e Natália. Ela não ocupa o mesmo lugar que o Arthur. Se tem uma pessoa que foi excluída aqui foi o Arthur, a Natália não foi excluída. Ela buscou as carinhas, ela não fez nenhum esforço para reverter a situação. O Arthur eu vejo tentando e muita gente não dá a oportunidade", analisou.

"Pelo contrário, ele foi mal interpretado tentando fazer isso", acrescentou Vyni. "Exatamente, então se tem uma pessoa que foi excluída na casa, foi o Arthur", pontuou o empresário. "Não vejo ela como sendo excluída aqui dentro, não", afirmou o cearense.

Linn da Quebrada e Natália se desentendem

Após formação do paredão no último domingo, 13, Natália (22) foi a indicada pela casa recebendo 6 votos no total. Depois do programa ao vivo, a emparedada, Linn da Quebrada (31) e Jessilane (26), foram para a área externa da casa e juntas tentam descobrir quais foram os 6 votos que a emparedada levou, mas durante a tetativa, Natália e Linn acabaram se desentendendo.