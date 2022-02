BBB 22: Linn da Quebrada e Natália se desentendem após formação de paredão: "Está me dando coices desnecessários"

Natália tenta descobrir de onde vieram os seis votos que a fizeram parar no Paredão e se desentende com Linna

Após formação do paredão no último domingo, 13, Natália (22) foi a indicada pela casa recebendo 6 votos no total. A sister encara seu terceiro paredão ao lado de Arthur Aguiar (32) e Bárbara Heck (29).





Confira o desentendimento entre a emparedada da semana, Natália e Linn da Quebrada







Depois do programa ao vivo, Natália, Linn da Quebrada (31) e Jessilane (26), foram para a área externa da casa e juntas tentam descobrir quais foram os 6 votos que a emparedada levou.



Elas chegam a conclusão de onde vieram 5 votos. Faltando um, a modelo e design de unhas questiona quem seria a sexta pessoa, e a cantora responde: "Eu acho que deve ter alguém do nosso quarto que tenha votado". A mineira, responde rindo: "Só se foi tu."

A cantora então, rebate: “Pô, Nat. Tem vários momentos que você tem me dado coices desnecessários. Eu tô te trazendo como eu estou me sentindo..."



Natália tenta justificar que está exaltada e emotiva por estar emparedada: "Estou no Paredão, com possibilidade de me despedir de você... Eu não estou te dando coice, você está sentindo isso porque eu estou realmente muito exaltada, muito emotiva. E eu não estou descontando em cima de você. Tira isso da sua cabeça."

Linn, segue mostrando seu incômodo: "Eu vou tirar quando você mudar o modo como você está me tratando. Só estou te falando como eu estou me sentindo", responde Linn. Jessilane entra na conversa e dá seu ponto de vista: "Eu acho já me acostumei, na verdade. Não que isso seja positivo. Eu já cansei de tentar bater de frente."