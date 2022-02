BBB 22: Brunna Gonçalves revela sonho em dia de paredão: "Eu voltava"

Enfrentando seu primeiro paredão, dançarina Brunna Gonçalves conta detalhes de sonho inusitado em dia de eliminação

Redação Publicado em 22/02/2022, às 12h36

O clima na casa do BBB 22 não está dos melhores, principalmente para os emparedados: Brunna Gonçalves (30), Paulo André (23) e Gustavo Marsengo (31).

Emparedada pela primeira vez, a esposa da cantora Ludmilla (26) contou aos confinados nesta terça-feira, 22, que teve um sonho intenso pré-paredão. Ela sonhou que tirava férias do programa, mas que voltaria ao confinamento em seguida.

Brunna Gonçalves detalha sonho em dia de paredão:

"Sonhei que eu ia para casa. Que a gente tinha um dia de férias do programa. A gente ia para casa, via a família", contou. "E eu falei: ‘Graças a Deus a gente tem um dia de férias’. Ganhei um celular de presente da Ludmilla.", detalhou ela.

"Daí eu via meu Instagram e simplesmente, a pessoa que cuida do meu Instagram não tinha postado nada, nem que eu entrei no programa. Entrei no Instagram da Vyni e da Eslo e não tinham postado nada também. Falei: ‘A gente está lá se matando e vocês não estão divulgando’. Ai que ódio.", finalizou ela.

Ludmilla luta pela permanência da esposa no reality show:

A cantora Ludmilla (26), não está poupando esforços para sua esposa e dançarina, Brunna Gonçalves (30), permaneça na casa.

Nesta semana, 21, a cantora prometeu que caso a permanecia da modelo se concretizasse, ela lançaria uma nova edição do seu projeto musical Lud Session. Além do mais, a cantora deixou à disposição um par de ingressos do seu projeto de pagode, Numanice 2.