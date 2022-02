BBB 22: Bárbara faz alerta para Jade Picon e fala sobre Gustavo: ''Veio pra desestabilizar o meu jogo''

No quarto do líder, Bárbara conversou com as sisters Jade Picon e Laís e comentou sobre a chegada de Gustavo, da Casa de Vidro

Os moradores da Casa de Vidro chegaram para movimentar o jogo na casa do BBB 22 e Bárbara (29) ficou irritada com o brother!

Larissa Tomásia (25) e Gustavo Marsengo (31) entraram no reality no último domingo, 13, após passarem dois dias confinados esperando votação popular. 57,77% votaram a favor da entrada deles na casa.

Em conversa no quarto do líder com Jade Picon (20) e Laís (30), na manhã desta terça-feira, 15, a emparedada da semana comentou sobre o comportamento do advogado.

"Me irritou o dia inteiro, com esse disse e me disse, e 'que eu vou fazer e acontecer', que 'eu tenho que movimentar o jogo' e blá blá blá, e planta, e bomba e não sei o que... Ah, meu filho! Me dá um tempo! Nunca esteve no Big Brother e, agora no primeiro dia, quer chegar chegando. Quer ensinar o padre a rezar a missa aqui? Muito fácil falar de fora", disparou a loira.

Durante o jogo da discórdia na noite de segunda-feira, 14, os dois trocaram alfinetadas. Gustavo disse que Bárbara só começou a jogar agora, com três semanas de confinamento.

"Tu acha que ele vota em mim?", questionou Jade. "Com certeza", respondeu a Relações Públicas. "Então vou levar ele pro meu almocinho", disse a influenciadora, citando o almoço do líder.

Sem concordar com a ideia da colega, Bárbara Heck alertou: "Jade, para com isso! Foca em quem te prioriza. [...] Não adianta você ficar próxima de todo mundo, tu tem que escolher quem tá do teu lado".

Jade questiona sobre affair de Laís e Gustavo

Na sequência, Jade brincou com Laís e perguntou: "Você vai ficar com o Gustavo, né?". "Vou analisar primeiro", respondeu a médica.

"Para, né? Você veio aqui pra beijar na boca? A gente veio aqui pra jogar, gente. Para com isso!", disparou Bárbara, que acrescentou: "Ele [Gustavo] já está aliado ao Arthur e o grupinho do quarto [grunge], gente. Por que ele chegou pedindo pra revelar o meu voto? Deu planta pra você? Ele já veio pra cima da gente. Agora ele tá com o Arthur e companhia".

Ao finalizar, a modelo afirmou: "Uma coisa é certa, ele veio pra desestabilizar o meu jogo".

Vale lembrar que Bárbara está no quarto paredão do programa, disputando a preferência do público com Arthur Aguiar (32) e Natália (23).