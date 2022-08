Bárbara Heck choca fãs após jejum de 21 dias: "Acho que perdi uns 7 kg"

Após 21 dias em um retiro espiritual, a ex-BBB Bárbara Heck conta que ficou em jejum e sem contatar ninguém

CARAS Digital Publicado em 26/08/2022, às 21h22

A ex-BBB, Bárbara Heck (30), compartilhou em suas redes sociais que passou por jejum extremo, onde ficou 21 dias com restrição alimentar. Devido a um retiro espiritual que resolveu participar, a ex-sister ficou todo esse tempo sem poder ter contato com ninguém.

Ao ser perguntada por um seguidor em uma caixinha de perguntas do Instagram, ela conta que perdeu sete quilos, mas que já recuperou após voltar a sua dieta e rotina de treinos normal. "Acho que perdi uns 7 kg, mas aí voltei a treinar e a me alimentar, assim que cheguei e fui recuperando", contou.

Enquanto participava do Big Brother Brasil 22, Bárbara Heck disse que já havia feito um retiro espiritual em Cunha, cidade do interior do estado de São Paulo. A ex-sister contou que ficou durante os primeiros três dias sem nem tomar água enquanto estava lá. Além disso, precisou ficar totalmente em silêncio e sem conexão alguma com a internet. "Não comer foi o de menos. Difícil mesmo foi ficar sem falar", contou.

Veja as fotos de Bárbara Heck após o retiro espiritual: