Áudio vazado com críticas para Cara de Sapato expõe Amanda: "Não devia"

Áudio vazado traz detalhes inéditos sobre o que está acontecendo nos bastidores após o BBB23

Um áudio vazado nesta quarta-feira, 10, e atribuído à equipe de Amanda traz detalhes sobre a relação da médica com o lutador Cara de Sapato está dando o que falar. Isso porque a gravação ainda traz críticas à família da campeã do BBB23.

“Os pais dela é (sic) difícil. Obviamente, eles amam muito ela, só que eles entendem, né? Velho, tô louca pra que eles voltem pra Bahia. Eu não sei quando, como é que vai rolar… Se assim que acabar a agenda aqui no Rio, ela vai direto pra São Paulo ou se ela vai voltar pra Campo Largo”, diz uma suposta contratada da médica.

E completa: “O Anderson (adm de Amanda) tá querendo muito que ela vá pra São Paulo, ele tá desenrolando pra conseguir a Housi (área de apartamentos em São Paulo) pra ela. E eu queria muito que ela fosse pra São Paulo também, porque indo pra São Paulo, ela se livra de mil e uma opiniões e ouve a gente! Ouve, tipo, pessoas que sabem o que o mercado quer!”.

No áudio, a equipe de Amanda também critica a exposição da médica ao lado de Cara de Sapato , que criou uma forte relação com a vencedora durante sua participação no reality. "A única pessoa talvez que iria com ela seria a Pâmela (outra adm de Amanda). E a Pâmela, apesar dela ser cri cri, apesar de às vezes ela ser muito dura, é a única que entende o nosso lado de falar que Amanda é um indivíduo que não devia estar saindo pra lá e pra cá com o Sapato”, diz.

E continua: “A Pâmela odeia o Sapato! Odeia, odeia! Ela não queria que Amanda ficasse com o Sapato, não queria real! Mas, enfim, é isso. E, aí, tem os pais que ficam toda hora falando ‘ah, isso é muita coisa’, ‘ah, ela tem que descansar’, ou, ‘vamos jantar com o Sapato’. Tipo, os dois, os pais dela viraram passadores de pano pro Sapato e pra família dele. É uma bosta isso!”.

Por fim, a pessoa ainda fala sobre o irmão de Amanda. “O Lucas (irmão de Amanda) é muito engraçado às vezes, só que ele é biscoiteiro pra caralh*! Ele fica soltando umas m*rdas, mano. P*ta que pariu! Hoje ele me solta uma foto com a tag do Cara de Sapato de novo! Que ódio! Ele falou m*rda também no encontro de fãs”.

Simplesmente ridículo o que falaram dos pais da Amanda e de todas as pessoas nesse áudio. E o pior é ver que essa pessoa ainda tem contato com a equipe e amigas da Amanda, claramente só ouvindo, colhendo informações… Se eu falar tudo que eu penso, vou ter q advogar pra eu mesma — 𝑫𝒂𝒏𝒊 🪐 (@mysticmoons) May 9, 2023

REENCONTRO

O lutador Cara de Sapato curtiu a companhia da médica e campeã do BBB 23 Amanda Meirelles durante um show do cantor João Gomes no aniversário do empresário e assessor de imprensa Leonardo Caldi. O evento aconteceu no domingo, 7, e teve uma festa animada no Tetto Lounge, em São Paulo.

Durante a comemoração, Sapato celebrou a amizade e parceria com Caldi. “O Léo além de ser meu amigo, é meu empresário, eu sou muito grato pelo profissionalismo dele, e principalmente pela nossa parceria, o Caldi foi essencial na minha jornada até aqui. Comemorar o aniversário dele com ele é o mínimo", disse ele.