Atleta e ex-BBB Paulo André é tietado por fãs em aeroporto no Rio de Janeiro

Paulo André esbanjou simpatia ao atender fãs no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 10h02

Na última terça-feira, 21, o ex-BBB Paulo André (23) desembarcou no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

O atleta e ex-BBB atendeu os fãs presentes no local e esbanjou simpatia ao tirar foto com os admiradores.

Paulo André também esbanjou estilo com o aerolook. Ele apostou em um look nude e completou toda a produção com uma corrente estilosa.

Ainda na última terça-feira, 21, Paulo André, Douglas Silva (33), Jade Picon (20) e Pedro Scooby (33) curtiram a festa de aniversário do rapper cariocaFilipe Ret, que completou mais um ano de vida no último dia 19.

Paulo André atende fãs no aeroporto:

Foto: Vitor Pereira / AgNews

