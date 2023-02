Após sonhar com mutirão feito por Anitta, Gabriel toma balde de água fria: ''Muito menos''

Eliminado do 'BBB 23', Gabriel Tavares ficou constrangido ao saber sua real situação com Anitta

Após ser eliminado do BBB 23 com 53,3% dos votos, Gabriel Tavares participou do Bate-Papo BBB com Vivian Amorim e Patrícia Ramos, programa onde acabou passando por uma pequena saia-justa ao saber sua real situação envolvendo a cantora Anitta.

Durante sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil, o ex-casa de vidro comentou que a funkeira poderia puxar o mutirão para ele quando fosse ao paredão por se conhecerem. O que ele não esperava é que a famosa não só não faria isso, como também contaria que não são tão íntimos quanto gostaria.

Em um vídeo, Anitta revelou qual é sua relação com Gabriel e acabou jogando um balde de água fria no eliminado, que causou bastante polêmica no reality. “A pessoa que eu tenho mais intimidade ali na casa é a Bruna Griphao. Mas também conheço o Fred, o Guimê. Conheci muito por alto o Gabriel, muito menos do que vocês imaginam que eu conheço”, falou a cantora rindo e dando a entender que não tem ligação com o garoto.

Em seguida, o ex-brother comentou: “Mas foi isso mesmo”. “Eita Gabriel”, disse Patrícia. “Pelo que você falava na casa, imaginei que vocês viveram um romance, um affair. Quando ela falou isso foi um balde de água fria nas nossas expectativas", observou a apresentadora.

Sem perder a oportunidade de brincar com a situação, o programa ainda presentou Gabriel com uma almofada com uma estampa dele sonhando com o mutirão. Ele também ficou sabendo na ocasião que Anitta não o segue na rede social.

Veja o vídeo do momento:

Gabriel revê cenas com Bruno na casa e diz: ''Fui infeliz''

Ao mostrar as cenas em que Gabriel compara o cabelo de Bruno com a grama, Patrícia perguntou para ele se havia percebido algo nas suas falas. O modelo, então, respondeu: "Fui infeliz na comparação do cabelo dele. Mas a gente estava falando sobre o gel e agora eu não tenho nem o que falar. Queria olhar dentro do olho dele. Talvez ele tenha se sentido incomodado, e eu nem sei. Ele não me falou nada".