Após rompimento de amizade, Salgadinho desmente críticas a Rodriguinho

Após o unfollow de Rodriguinho, com quem viveu 35 anos de amizade, Salgadinho negou ter feitos críticas ao cantor e falou sobre sua torcida no BBB 24

Na última quinta-feira, 4, Salgadinho, ex-vocalista do grupo musical Katinguelé, falou sobre sua troca de torcida no BBB24 e negou ter criticado a postura de Rodriguinho durante sua trajetória no reality show. O ex-brother desfez a amizade de mais de 35 anos com o artista após tomar conhecimento de que ele teria criticado sua participação.

Em um vídeo publicsdo em seu perfil oficial no Instagram, o cantor explicou que estava torcendo pelo amigo no início do programa, mas após conhecer a história e personalidade dos outros participantes, se identificou com Davi, que atualmente é o favorito a ganhar o prêmio.

Salgadinho também se pronunciou sobre os boatos de que teria criticado Rodriguinho. "Muita gente me criticou, não entendeu. Eu nunca teci nenhuma crítica contra o Rodrigo, obviamente. Talvez tenha sido mal interpretado. Mas minha torcida é para o Davi", explicou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Salgadinho (@salgadinho)

Após a eliminação do ex-Travessos, com 78,23% dos votos, ele deixou de seguir algumas pessoas em seu Instagram. Dentre elas, estava Salgadinho, mesmo após mais de 35 anos de amizade.

Vale lembrar que ainda em fevereiro, a mulher de Rodriguinho, Bruna Amaral, desaprovou os comentários dele a respeito de seu marido. A influenciadora inclusive chamou o pagodeiro de "cara de pau". "Eu realmente espero que você não tenha a cara de pau de vir na minha casa depois desses comentários todos. E muito menos de se fazer de 'amigo do meu marido. Obrigada!", disse ela.

Diante da situação, o ex Katinguelé declarou que não iria mais comentar sobre o BBB 24, além de mandar um recado à Bruna. "Espero que a esposa do Rodrigo, que bloqueou os meus comentários para respondê-la, entenda que declaro apoio para quem eu bem entender. E espero que respeite isso."

E não parou por aí, em resposta, Bruna afirmou: "Salgadinho, por esses mais de 35 anos que você deveria ter mais respeito pela amizade que diz ter por ele. Até porque não é de hoje que venho recebendo comentários desagradáveis seus a respeito dele. Mas quando ele sair vai ver, e aí a gente vê o que acontece! Bem longe a partir de agora!".

Após ficar sabendo que o ex-brother havia parado de seguir ele nas redes sociais, Salgadinho enviou mais uma indireta. "Muito do que acontece em nossa vida não é perda! É livramento de Deus", publicou ele, que retribuiu o unfollow.

Rodriguinho desabafa sobre vontade de conversar com Yasmin Brunet

Em entrevista ao O Globo divulgada na última terça-feira, 2, Rodriguinho afirmou que mesmo após deixar o 'Big Brother Brasil 24', continua próximo dos ex-companheiros de confinamento. Sendo o décimo eliminado da edição, ele abriu detalhes sobre a vida pós reality e revelou que pretende conversar com Yasmin Brunet.

"Eu mantenho contato com quase todos os participantes. Acho que eu só não falei ainda com a Thalita e com o Marcus, mas com o restante falei. A gente se fala regularmente. E com quem eu mais falo é o Michel, que já veio em casa. A gente se fala todo dia mesmo. É uma amizade verdadeira. Mas eu provavelmente vou ter amizade com todos.", disse o cantor.

Rodriguinho ainda não teve contato com Yasmin Brunet após a eliminação da modelo. Sendo uma de suas aliadas dentro do jogo, ela confessou ter ficado decepcionada após ter acesso às falas polêmicas do artista sobre seu corpo. O ex-Travessos, porém, disse que espera se resolver com a ex-sister.

"Eu ainda não conversei com a Yasmin. Por experiência própria sei que essa saída é difícil. A gente começa a lidar com as coisas que aconteceram e não sabemos de outras. Então, até processar isso, leva um tempinho. Eu levei uns 15 dias para isso e já procurei, já mandei mensagem. A assessoria dela informou que ela também quer falar comigo. Estamos esperando a hora certa para isso. E, claro, eu quero manter esse enlace que eu tive com ela, eu tive uma amizade com ela genuína dentro do programa. Não nos conhecíamos antes. A gente se deu muito bem, ela é uma mulher incrível. E quero, sim, depois de tudo resolvido, manter amizade com ela se ela também quiser.", revelou.

Na reta final do BBB 24, Rodriguinho também compartilhou para quem é sua torcida. "A minha torcida é para a Pitel, pelo laço que eu criei com ela e pela história dela. Eu acho ela fantástica, muito inteligente. Não se vitimiza, sabe muito sobre o jogo, sobre pessoas. Todo mundo da casa gosta dela. Minha torcida é para ela.", finalizou.