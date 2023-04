Após eliminação do BBB 23, Ricardo reencontra Sarah Aline e protagonizam beijão

Ricardo e Sarah Aline viveram um affair durante o confinamento no BBB 23

Ricardo e Sarah Aline se reencontraram nesta sexta-feira, 21, um dia após o biomédico ser eliminado do BBB 23 depois de enfrentar o paredão contra Larissa.

Os ex-BBBs participaram do Mesacast do BBB Tá On, ao lado de Domitila Barros, e antes do programa ir ao ar, eles trocaram um abraço apertado nos bastidores. "Tá linda! Cheirosa! É aquele perfume, né?", declarou ele.

Depois, durante a atração ao vivo, Ricardo e Sarah chegaram a protagonizar um beijão apaixonado, deixando a apresentadora Patrícia Ramos bastante animada: "Meu Deus", gritou ela. "Agora você quer?", questionou o biomédico para psicóloga, aos risos.

Confira o vídeo do beijo entre Ricardo e Sarah:

Sarah fala sobre relação com Ricardo

No BBB Tá On, Sarah Aline, a 15ª eliminada do BBB 23, falou sobre seu relacionamento com Ricardo. O caso de seu relacionamento com Alface, começou como amizade e virou um romance e a sister admitiu que acabou criando sentimentos pelo biomédico e explicou os motivos.

"Não vou mentir: não tem como não se apaixonar. Primeiro porque você mora com a pessoa, e segundo porque é o Alface. Ele tem um coração lindo. Eu admiro muito o Ricardo como pessoa, então não demorou muito para, quando o jogo dele começou a bater com o meu, eu admirá-lo também no game."

"E sobre a gente aqui fora, fica aí, né? Não sei. Lá dentro a gente conversava sobre isso nas entrelinhas, mas a gente achava que a nossa vida seria muito diferente aqui fora", comentou.

