Após BBB, Dania Mendez e Key Alves se encontram e posam juntas: “Protagonistas”

As ex-participantes do BBB 23 Dania Mendez e Key Alves finalmente se encontraram em um evento e posaram juntas para fotos

Nesta quarta-feira, 12, Dania Mendez causou comoção nas redes sociais ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos com Key Alves. As duas participaram do reality-show Big Brother Brasil na edição deste ano.

Apesar de terem participado da mesma edição do reality, a dupla nunca havia se encontrado. Isso porque as duas participaram de um intercâmbio de programas. Dania saiu do “La Casa de los famosos” e foi para o BBB. Enquanto Key, que tinha acabado de ser eliminada, foi para o reality no México.

Dania e Key se encontraram no Rio de Janeiro em um evento luxuoso. A influenciadora mexicana surpreendeu ao surgir com um vestido transparente que deixava seu corpo escultural à mostra. Já a ex-jogadora de vôlei brasileira usava um vestido preto com um longo decote e com uma fenda lateral que deixava suas pernas em destaque.

“Uma noite no Rio”, escreveu Dania na legenda da publicação contendo três fotos em que surgiu elegante ao lado de Key.

Os seguidores de Dania e Key adoraram o encontro e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “O encontro que o Brasil queria”, escreveu um seguidor. E outra fã comentou: “Lindas”. Uma página de fãs dedicada a Dania ainda elogiou: “Perfeitas”.

“As protagonistas lindas”, ainda declarou uma fã ao ver as fotos. Outra seguidora ainda elogiou: “Estou amando a amizade de vocês duas”. E uma central de fãs de Key ainda comentou: “Elas arrasaram no look”.

Vale lembrar que durante sua passagem pelo BBB, Dania foi vítima de importunação sexual por parte dos participantes MC Guimê e Antônio “Cara de Sapato”. Após o ocorrido, os dois participantes foram expulsos do reality.

Pós BBB!

Ainda sobre a vida depois do BBB 23, o ex-participante Cezar Black conversou com a CARAS Brasil sobre sua carreira após o reality da Rede Globo.

"Eu estou muito feliz com o meu pós BBB, estou recebendo muito carinho, as pessoas têm me visto de uma forma muito positiva, tanto da enfermagem, como o público geral. Estou tendo um pós muito legal, estão pintando muitos trabalhos Inclusive, estou me organizando para morar em São Paulo", disse Black.