Cezar Black celebra conquistas pós-BBB e revela assédio de homens: "Carinho"

Em entrevista à CARAS, Cezar Black revelou receber mensagens ousadas de fãs homens nas redes sociais

Considerado o rei dos memes do BBB 23, o baiano Cezar Black (34) não tem dúvidas que sua participação no reality da TV Globo teve reflexos positivos em sua vida. Depois de três meses longe do confinamento, ele revelou à CARAS Brasil como anda sua carreira profissional e como tem lidado com o assédio dos fãs nas redes sociais.

"Eu estou muito feliz com o meu pós BBB, estou recebendo muito carinho, as pessoas têm me visto de uma forma muito positiva, tanto da enfermagem, como o público geral. Estou tendo um pós muito legal, estão pintando muitos trabalhos. Inclusive, estou me organizando para morar em São Paulo", disse Black.

Enfermeiro de formação, o ex-BBB contou que tem apostado alto em sua vida como influenciador digital e pretende ficar alguns anos longe do atendimento hospitalar. Depois de surgirem especulações sobre um processo administrativo durante o BBB 23, ele garante que tudo se resolveu com tranquilidade.

"Consegui uma licença nos meus dois empregos, que era algo que eu tinha muito medo de ter que abandonar, porque foi uma luta conquistar essas vagas através de concursos e a gente nunca sabe como vai ser essa vida pós Big Brother. Tinham ventilado algumas matérias sobre um processo administrativo, algo que nunca aconteceu", afirmou.

"Vou ficar três anos fora de um emprego e do outro emprego consegui dois anos. Então terei, pelo menos, dois anos para resolver minha vida. Caso eu tenha o desejo de voltar a atuar na enfermagem, voltarei sem problema nenhum", completou.

Durante o programa, Cezar usou sua visibilidade para levantar a bandeira dos enfermeiros e acabou gerando uma alta repercussão na mídia. Ainda nas primeiras semanas, ele não apesar brigou por respeito à sua profissão em conversa com o médico Fred Nicácio, mas também protestou pelo cumprimento do piso salarial da classe.

Apesar do protesto ter sido feito em rede nacional, ele garante que não imaginava tamanha repercussão: “Eu não esperava, porque eu fiz de uma forma que foi muito verdadeiro. Era o sentimento de uma luta de muitos anos, sempre trabalhei na enfermagem e essa era uma briga nossa que estava quente ".

Desde que deixou a casa do BBB 23, Cezar tem atuado como uma espécie de influencer da classe da enfermagem e até mesmo chegou a participar de um encontro com o presidente Lula. "As pessoas no Brasil não têm ideia do que cada um faz dentro da profissão. Foi uma bandeira que eu acabei levantando e eu fiquei muito feliz com o reconhecimento das pessoas", declarou ele, que recebeu homenagens na Bahia, Distrito Federal e São Paulo, por sua contribuição.

FAMA E REDES SOCIAIS

Desde que deixou a casa do BBB 23, Cezar Black tem atraído milhares de seguidores nas redes sociais. Em seu Instagram, ele contabiliza quase 2 milhões de seguidores, a quem ele faz questão de responder todas as mensagens de carinho.

Cheio de simpatia e com o sorrisão no rosto, o baiano, que adora compartilhar registros sem camisa e exibindo o corpão sarado, revelou que não tem feito sucesso somente entre as mulheres, mas também com homens. Ele disse que recebe muitas mensagens e comentários ousados nas postagens.

"Eu realmente fico feliz com o carinho das pessoas, com os elogios. Recebo muitas mensagens, tanto de homem, como de mulher. Acho que até mais de homem, do que de mulher. Sempre tem mensagens legais, quando tem uma foto que alguém manda, eu não abro, porque eu já imagino qual seja o teor da foto . Mas eu fico feliz com todas as mensagens, com todo o carinho. Tem gente que extrapola na hora de elogiar, porém na maioria das vezes eu agradeço muito", disse.

Aos risos, ele conta que não tem como garantir se recebe nudes de homens também, já que não se interessa em abrir as mensagens mais suspeitas: "Eu só abro das mulheres, os dos homens eu deixo lá. Não dá para confirmar o conteúdo".

Quanto a vida de celebridade, Cezar não tem dúvidas que o caminho é aproveitar todas as oportunidades positivas. No entanto, ele acha importante se qualificar para não dar passos equivocados. "Estou me mudando para São Paulo, então eu pretendo lá, por ter mais oportunidades e um mercado mais aberto, conseguir fazer algum curso ligado a essa questão da mídia. Um curso de teatro, talvez. Me aperfeiçoar em alguma coisa bacana, caso venha surgir uma oportunidade para TV, podcast, um programa", afirmou.