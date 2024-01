Antes de serenata para Wanessa, Dado Dolabella soltou a voz em abertura de novela

Dado Dolabella viralizou no último domingo, 28, ao compartilhar um vídeo cantando uma música que escreveu para Wanessa Camargo

Dado Dolabella viralizou no último domingo, 28, ao compartilhar um vídeo cantando uma música autoral, que escreveu para Wanessa Camargo, uma das participantes que disputa o BBB 24. Antes da serenata, o ator soltou a voz em abertura de novela; relembre.

Dado Dolabella foi um dos protagonistas do novela Cristal, exibida pelo SBT em 2006, que fez sucesso entre o público da época. Além de dar vida ao personagem João Pedro, o ator marcou a produção ao cantar e estrelar a abertura da trama. Encapuzado em um moletom, o jovem surgia no clipe tocando uma guitarra e soltando a voz nas letras da canção Está Escrito.

Antes de cantar a abertura de Cristal, o artista já tinha participado da trilha sonora da novela Senhora do Destino, em 2004, com a música Vem ne Mim. Dado Dolabella estreou sua carreira na música em 2003, com o álbum Dado pra Você.

No último domingo, 28, o cantor chamou a atenção da web ao publicar um registro cantando uma serenata para Wanessa Camargo , com quem vive namoro desde 2022. Na letra da música, o autor destaca sua saudade da amada, que está confinada no BBB 24, e fala sobre as críticas que a artista tem recebido do público.