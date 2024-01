Prima de Leidy sai em defesa da sister após briga no BBB 24: "Ela tem suas próprias ideias"

Em entrevista à CARAS Brasil, prima de Leidy Ellen, do BBB 24, avaliou crush de sister por Juninho e confessou torcida

Apesar de algumas pessoas estarem comemorando o destaque de Leidy Ellen após a briga com Matteus no BBB 24, a família da trancista acredita que o momento foi importante para ela se mostrar além do "grupo fada". Em entrevista à CARAS Brasil, Deyse Maristella, prima da sister, comentou um pouco como a família tem enxergado a repercussão da carioca dentro e fora do programa.

"Acredito que as pessoas podem ter mal interpretado ela. A Leidy sempre deixou claro que, apesar de estar no grupo fadas (Anny, Alane e Bia), ela tem suas próprias ideias. Afinal, vemos o Marcus como seu maior aliado no jogo", avalia.

"A Leidy já falou que tem 5 pessoas como prioridades, Marcus, as meninas do quarto fadas e o Lucas. Então entendemos que o grupo não a limita, ela vai defender os amigos que ela se identifica independente do grupo", completa Deyse, que ficou responsável por administrar as redes da prima.

Segundo ela, a sister está indo bem dentro do jogo e aos poucos tem se mostrado uma peça importante para o programa. "Apesar de parecer muito firme, a Leidy é extremamente sensível. E no programa não é de diferente, sentimos ela um pouco acuada na primeira semana, mas hoje ela já está mais à vontade, mas ainda assim, na defensiva", diz.

Questionada sobre o possível romance entre Leidy e Juninho, que tem ganhado cada vez mais torcida, Deyse confessa que tem muita chance do casal dar certo até mesmo fora do reality. "Ali dentro tudo é mais intenso, as coisas acontecem rápido, mas os dois ainda estão na fase da conquista", afirma ela, que continua: "Vamos respeitar o que ela decidir".

Quanto aos sonhos do que Leidy deve fazer com os prêmios do BBB 24, a prima revela que a carioca já saiu de casa com tudo bem resolvido. "O maior desejo dela é conseguir terminar a faculdade, que paga com muita dificuldade, e dar uma uma casa própria para a mãe e o irmão se estabilizar financeiramente".