Anitta defende posicionamento da equipe de Jade Picon após críticas nas redes sociais

A cantora Anitta (28) usou suas redes sociais para se manifestar após polêmica com a equipe da influenciadora digital Jade Picon (20).

Saindo em defesa dos administradores da página da líder da semana no BBB 22, a artista deu sua opinião após a equipe de Jade receber críticas de fãs e até da mãe, Mônica, e o irmão dela, Léo Picon.

A confinada no reality global recebeu o apelido de "Jade Piton", em referência à cobra píton, natural do continente africano e asiático, após ter indicado Arthur Aguiar (32) ao paredão pela primeira vez, depois de ter falado para ele que não iria ao paredão pelo voto da líder.

A polêmica com a família da sister começou após a equipe ter feito um post em que usava o apelido e comparava Jade com vilãs famosas da TV, como Carminha, de novela Avenida Brasil, e Regina George, do filme Meninas Malvadas.

A diva Anitta disse que concorda com a estratégia dos adms em contornar a situação e também preferia que levassem as polêmicas geradas no confinamento em tom leve, com humor.

"Adm do céu... eu parei de assistir, masssssss independente do que tenha acontecido eu ia usar a mesma estratégia se fosse adm de algum cancelado (óbvio se não fosse por motivos criminais, preconceituosos etc... que eu acho que não deve ter sido o caso dela", escreveu nos comentários do post na página da influencer Jade Picon.

"Ai, gente, eu parei de assistir, mas eu concordo. Se a pessoa não cometeu nem preconceito, nem coisa pesada de agressão e humilhação, eu acho super inteligente essa estratégia. Se fosse eu, ia preferir que meus adms fizessem brincadeiras e tal. Imagina eu sair da casa e ver esse tanto de coisa pesada? Pelo menos com minha equipe estando leve e levando na esportiva eu ia me sentir menos mal e não ia ter crise de depressão, achando que a minha vida acabou... Porque quando a gente olha o povo na internet é isso que parece, né? Que sua vida acabou para sempre", disse ainda.

