Ana Clara revela desejo de apresentar o BBB: 'Claro que vou'

Ana Clara surpreende ao abrir o coração sobre um possível convite para apresentar o BBB: 'Seria um desafio'

A apresentadora Ana Clara (26) ficou conhecida pelo público quando participou do Big Brother Brasil e conquistou todo mundo com o seu desempenho na frente das câmeras. Tanto que, hoje em dia, ela comanda o reality Túnel do Amor, no Multishow, e confessou que pensa em comandar o BBB no futuro.

Em entrevista no podcast Quem Pode, Pod, ela contou que não teria se sentido confortável em assumir no BBB no passado – quando aconteceu a troca de Tiago Leifert (42) para Tadeu Schmidt (48) -, mas, agora, ela já sente que pode assumir este desafio no futuro.

"Eu acho que não era o momento. Eu vi tudo, todo mundo comentando, a imprensa comentando, pessoal na internet pedindo, mas eu, Ana, dentro da minha casa pensando sobre, eu não estava exultante com essa ideia", disse ela.

E completou: "Eu achei extremamente sábia a decisão do Boninho e do Dourado de não darem esse passo naquele momento. Porque, obviamente, eu não diria ‘não’, seria um desafio muito grande que eu acho que faria com êxito, mas eu não faria tão bem quanto eu vou fazer no futuro, com mais experiência".

Então, a apresentadora Fernanda Paes Leme provocou a convidada: "Vocês já viram aqui que ela afirmou que vai fazer, né?”. Com isso, Ana Clara confirmou: "Claro que vou”.

ANA CLARA FALA SOBRE NOVO NAMORO

Discreta quando o assunto é sua vida privada, Ana Clara revelou o motivo para ter demorado para revelar que está namorando com Bruno Tumolli desde o ano passado. Em coletiva de imprensa, ela foi questionada se o namoro seria uma jogada de marketing para lançar o seu novo projeto, mas ela logo desmentiu os boatos.

“Não, na verdade.. o túnel, realmente, é um programa que chegou na minha vida desde o ano passado. E calhou, de eu revelar que estou em um relacionamento… Muita gente me perguntou: ‘Ah você vai apresentar o túnel e nunca esteve em um relacionamento’, na verdade, eu já estava em um relacionamento. Não tem nada haver com o programa, eu fiz uma brincadeira quando resolvi postar nas minhas redes sociais, de linkar o perfil como se fosse do meu namorado", disse ela.

"Mas eu sei que as pessoas são fofoqueiras e iriam clicar, e como ele é uma pessoa que não é da mídia e não tem interesse de se relacionar a esse mundo. Então eu pensei ‘Já que vão clicar mesmo, pois bem, cliquem em um perfil que não é o dele e vai tá lá o nome do meu programa maravilhoso. Não vai ter nada pra provocar, vai ter que fofocar do túnel”, contou.