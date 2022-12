Ana Clara pode apresentar Big Brother Brasil em 2023; entenda!

Ana Clara deve substituir Tadeu Schmidt na edição do BBB de 2023, aponta colunista

aJá nos preparativos para o BBB 23, os fãs do reality estão com várias dúvidas sobre as novidades do próximo ano. O apresentador Tadeu Schmidt continuará a frente da atração e agora a informação é de que Ana Clara Lima pode apresentar o programa também.

Segundo o colunista André Romano, do Observatório da TV, a ex-sister será substituta do jornalista caso ele precise se ausentar por algum motivo.

A emissora trabalhava com estes "planos B" há tempos, sendo que o substituto de Tiago Leifert era André Marques, no entanto, ele nunca precisou substituir o apresentador.

Ana Clara tem contrato na Globo até 2025 e os executivos pretendem colocá-la para apresentar o novo Vídeo Show, que deve estrear em breve.

Casa de vidro do BBB 23

A apresentadora Ana Maria Braga pegou os telespectadores do Mais Você, da Globo, de surpresa ao contar uma novidade sobre o BBB 23 na manhã desta sexta-feira, 16. Ela e Louro Mané contaram que a casa de vidro será montada em um shopping center antes do programa começar.