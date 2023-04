Amanda reencontra Cara de Sapato após vencer o BBB 23

Após faturar o prêmio do BBB 23, médica Amanda é surpreendida por Cara de Sapato nos bastidores da Globo ao deixar o confinamento

A vencedora do BBB 23 Amanda Meirelles (32) reencontrou seu parceiro no confinamento, Cara de Sapato (33), ao deixar a casa mais vigiada do Brasil, na madrugada desta quarta-feira, 26.

Os dois se falaram por videochamada logo depois da médica ter se consagrado a grande campeã da edição, em reencontro promovido por Fred Bruno (33). O atleta se emocionou bastante ao celebrar a vitória da amiga.

Logo depois, Amanda foi surpreendida pelo lutador de MMA nos bastidores da Globo. Durante o programa Mais Você, Ana Maria Braga exibiu a cena emocionante do reencontro dos ex-brothers.

Confira o reencontro de Amanda e Cara de Sapato:

"A gente não sabe o que vai acontecer da vida, mas nossa amizade é algo que vou levar pra sempre!" #MaisVocê#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/NjaceUbvPM — TV Globo (@tvglobo) April 26, 2023

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

O reencontro da Amanda e do Sapato



AMANDA NO MAIS VOCÊ #BBB23



Vídeo Reprodução/ TV Globo



pic.twitter.com/EGXCcfwKvm — Radar #BBB23 (@RadarBBB) April 26, 2023

Amanda reencontrando os amigos. A cara do Sapato ali atrás HAHAHAHA #BBB23



AMANDA NO MAIS VOCÊ pic.twitter.com/0KVlPlBGGe — Radar #BBB23 (@RadarBBB) April 26, 2023

No Bate-Papo BBB, Amanda revela sentimento por Cara de Sapato

Após sair da casa do BBB 23 como campeã da edição, Amanda participou do Bate-Papo BBB e falou sobre sua trajetória no reality para Patrícia Ramos e Vivian Amorim. Durante sua passagem na atração, ela revelou algo que todo mundo estava aguardando: seu sentimento por Cara de Sapato.

Ao ser questionada sobre o lutador, com quem ficou muito próxima no jogo, a médica abriu o jogo contando o que realmente sentia por ele. Afinal, os dois cativaram vários fãs que até se denominam DocShoes.

"O Sapato me escutava muito e ele via o que as pessoas não viam. Nem é uma questão tanto de proteção, acho que nós dois fomos nos ajudando. Existia o momento dele, que batia a ansiedade. A gente buscava muita força um no outro", falou.

Amanda comentou que não tem como falar se sua história no programa sem ele. "A gente conseguiu se conectar num lugar de muito carinho e respeito. Não tem como eu contar minha história sem contar a presença dele", disse.

Sobre os seus sentimentos, ela esclareceu que não passam de uma grande amizade. "Sempre foi muito amizade, mas é uma amizade tão verdadeira, tão sem divisão de homem e mulher... As pessoas não estão acostumadas com isso. Era um relacionamento tão profundo de amizade que as pessoas podem ter confundido, mas a gente não confundiu. A gente sabia exatamente o que a gente era um pro outro", declarou Amanda.