Vocalista Chorão, da banda 'Os Travessos', explica desmaio durante show

Chorão disse que medicação teria impactado na alimentação antes do show de 'Os Travessos', causando o desmaio

O cantor Chorão, membro do grupo de pagode Os Travessos, deu um susto em seus fãs após desmaiar durante um show no último neste final de semana. O músico já está se sentindo melhor, e por meio dos stories de seu perfil oficial no Instagram, ele explicou que acabou desmaiando por não ter se alimentado direito. Ele contou que um dos efeitos colaterais de um remédio que ele toma para a depressão é a perda de apetite.

“Vocês devem estar vendo o vídeo de mim desmaiando durante o show. Tem gente falando que era cachaça. Mas não era. (…) Eu não comi. Cai de fraqueza, eu apaguei. Eu tomo um antidepressivo chamado Sertralina, e o efeito colateral dela é a falta de apetite e falta de sono”, explicou o artista.

“Se você vê minha olheira… estou sem dormir. Eu não consigo ficar sem o remédio. Mas se eu não tomar o remédio, eu fico muito depressivo. E aí, eu tomo o remédio e fico sem apetite”, revelou.

“Outra coisa, fica um alerta aqui: se você conhecer um dia uma pessoa com esse tipo de problema, não fale que é frescura, porque é uma parada séria, tem gente que se mata por causa disso, o que não é meu caso, mas temos que respeitar. Essas doenças silenciosas e psicológicas são muito perigosas”, concluiu Chorão.

O cantor recebeu comentários de apoio em suas redes sociais: “Que ele melhore e se cuide muito, porque é sério, que Deus o abençoe" disse uma seguidora, "Nossa como eu eu gostava de ver você cantar, tudo de melhor para você” escreveu uma fã demonstrando apoio, “Meu Deus. Nota se perfeitamente que ele não está bem,que ele tenha ajuda e melhore logo” apelou uma terceira.