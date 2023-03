Sasha Meneghel encerra de vez boatos sobre problema de saúde: "Sempre tive"

Sasha Meneghel esclareceu os rumores que a acompanham desde o nascimento

Sasha Meneghel (24) comentou os boatos de que teria nascido com uma má formação anorretal. Ela deu fim ao rumor que a acompanha desde o seu nascimento e ressurge na internet eventualmente.

"Vamos esclarecer isso aqui de uma vez por todas: a galera cisma que eu não tenho c*. O que eles acham que eu faço? Existe uma doença, primeira vez que eu vi, questionei o que é isso, fui pesquisar. Se chama anomalia anorretal. E aí tem esse boato que falam que eu tive isso", começou.

A famosa ainda contou ter conversado sobre o assunto com a mãe para esclarecer a dúvida de uma vez por todas.

"E aí eu perguntei para a minha mãe e não é verdade. (Questionei:) 'Mãe, você tá me escondendo alguma coisa e o povo sabe de algo que eu não sei? Porque na minha cabeça eu sempre tive um c*', e ela falou: 'não, tá tudo certo'", relatou.

A condição conhecida como ânus imperfurado é rara e afeta menos de 200 mil pessoas no mundo. É possível resolver o problema de saúde com cirurgia feita logo após o nascimento da criança.

Sasha Meneghel revela que desenvolveu bulimia por comentários da internet

Sasha Meneghel revelou que, quando estava na pré-adolescência, desenvolveu bulimia, por causa de comentários maldosos que recebia na internet.

“Teve uma época da minha vida, eu tinha uns 12 para 13 anos, quando comecei a usar a internet, e pesquisava 'Sasha', para ver o que estavam falando de mim. Eu vi uns comentários que me marcaram, eu sempre tive muita bochecha, tenho o rosto quadrado, então, um comentário que ficou muito na minha cabeça foi quando me chamaram de 'rosto de Trakinas'”, disse.

“Nessa idade, eu desenvolvi bulimia e nunca falei isso pra ninguém. Porque eu não soube, de fato, lidar. (...) Eu citei aquele um comentário, mas eram vários. Eu escolhi focar no negativo por muitos anos da minha vida. Eu demorei muito pra entender isso [bulimia], a minha bulimia não durou muito tempo. Acho que eu nem sabia o que eu estava fazendo, era muito nova, nem sabia o que era bulimia. Foi muito um papo com a minha mãe, com as pessoas que eu amo. Recebi um acolhimento muito grande. Foi realmente ter uma rede de apoio grande, de pessoas que me explicaram”, completou.