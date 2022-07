Xuxa lembra que pressionou a filha Sasha a aderir ao veganismo

A artista Xuxa relembrou uma fase radical quando começou a aderir ao veganismo e contou que tentava convencer à força todos em sua volta

Xuxa (59), que aderiu ao veganismo recentemente, relembrou em entrevista uma fase radical em que tentou convencer todos a sua volta a se tornarem veganos. E chegou até a assustar a filha Sasha ao tentar pressioná-la a aderir ao veganismo

Em entrevista a coluna do jornalista Patrícia Kogut na última quinta-feira, 21, a apresentadora comentou sobre sua adesão ao veganismo: “Tem pouco tempo que sou vegana. E me sinto mal por não ter virado antes. Sempre tive paixão por bichos e acabava comendo peixe de vez em quando, frango, frutos do mar. Eu ingeria forçadamente porque acreditava que a proteína vinha do animal e não do vegetal, do verde”.

A artista relembrou a fase radical que passou com o veganismo. “Virei aquela pessoa que quer empurrar o assunto goela abaixo, sabe? Eu estava insuportável, falava o tempo inteiro! Não queriam mais chegar perto de mim”, contou.

“Convidava as paquitas para irem lá em casa e botava pizza vegana, para catequizar as coitadinhas. Às vezes eu falava de maneira dura. Aí conversei com quem já é vegano há mais tempo e ouvi: ‘Olha, se você ficar falando isso, vai assustar. Não é por aí. Você tem um canal direto com as crianças, fala com elas’”, comentou Xuxa.

Xuxa chegou até a assustar sua filha, Sasha (23), para se tornar vegana. “A Sa não gostava de ver os documentários ‘com bichos sofrendo’ . Aí eu disse: ‘Engraçado, né? Você ascende incenso, usa pedrinhas, cristal para trazer boa energia e põe a energia da morte e do sofrimento no seu corpo’”.

A filha da apresentadora se chocou com a afirmação: “Ela me olhou sério: ‘Poxa mãe. Você pega tão pesado... Parei’”.

Haters!

Recentemente, Xuxa participou do programa matinal da Rede Globo, Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga (73).

As duas apresentadoras se encontraram nos bastidores do programa e comentaram sobre como lidam com haters.

Para a surpresa de Ana, Xuxa revelou que se sente no direito de responder os haters que a atacam nas redes sociais.

