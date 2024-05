Saiba quantos quilos a cantora Yasmin Santos eliminou após a bariátrica

A cantora Yasmin Santos abriu o jogo sobre quanto já emagreceu após passar pela cirurgia bariátrica

A cantora Yasmin Santos já vê os resultados da cirurgia bariátrica na balança. Ela passou pela cirurgia de redução do estômago em novembro de 2023 e, agora, revelou quantos quilos já emagreceu.

Em conversa no site Conceito Sertanejo, a artista contou que eliminou 32 quilos até agora. "Fiz uma redução de estômago em novembro do ano passado, e já eliminei aí 32 quilos, por isso a diferença aí tão exorbitante. Estou muito feliz, saúde, e autoestima", disse ela.

E completou: "Não foi por estética, foi 100% saúde, mas depois que o corpo foi mudando, acabou se tornando por estética, porque a gente acaba gostando do que ver cada vez mais".

Você sabia? Yasmin Santos foi assaltada há um ano

A cantora Yasmin Santos levou um grande susto nesta semana ao ser vítima de um assalto à mão armado na garagem de sua casa. Ela contou que tinha acabado de estacionar o carro quando foi abordada por quatro homens, que levaram o seu celular e também do guarda da rua que estava junto com ela.

Nas redes sociais, ela mostrou o vídeo da câmera de segurança do vizinho que registrou o momento e relatou como tudo aconteceu. "Eu e a Ana saímos de casa por volta das 14h para resolver algumas coisas, de lá mesmo nós fomos para a igreja. E voltando da igreja, chegando em casa, a gente foi guardar o carro. Quando eu saí já tinham quatro caras armados em duas motos, abordaram a mim e o senhor que trabalha na guarita. Levaram a carteira dele, o celular, puxaram o meu cabelo, deram um soco no braço, me empurraram contra o carro, apontaram a arma na minha cabeça. Foi desesperador", disse ela.

Yasmin contou que não conseguiu dormir em casa após o ocorrido. "Algo que eu não quero viver nunca mais na minha vida. Graças a Deus foi só o celular. Inclusive já comprei outro. Fica o trauma. Para dormir foi bem complicado nessa noite, crise de ansiedade. Eu estou bem. Não estamos dormindo em casa, a gente não tem nem coragem de voltar lá. Vamos ver até quando vamos ficar nessa aí", afirmou.

Por fim, ela contou que a polícia foi chamada. "Fizemos o B.O. e agora é aguardar, ficar de boa e tomar cuidado redobrado. Estamos bem na medida do possível", declarou.