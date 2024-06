Saiba o motivo de Claudia Alencar ter sido internada novamente

Após seis meses de internação, a atriz Claudia Alencar voltou a ser hospitalizada e passou por cirurgia de emergência; saiba o motivo!

A atriz Claudia Alencar voltou a ser internada na última quinta-feira, 13, e precisou passar por uma cirurgia de emergência em hospital do Rio de Janeiro. A artista recentemente passou seis meses internada para tratar uma grave infecção bacteriana e havia recebido alta no começo de junho. O motivo da nova internação foi finalmente revelado!

Segundo a assessoria de Claudia, ela passou por uma nova cirurgia na coluna na última sexta-feira, 14, e segue se recuperando no hospital. Sem previsão de alta, a atriz passa bem e está fazendo fisioterapia, sentindo menos dor e já voltou a andar.

A atriz foi internada pela primeira vez em dezembro de 2023, após contrair uma infecção bacteriana grave após a realização de uma cirurgia na coluna. Ela chegou a receber alta em março de 2024 e seguiu seu tratamento em uma clínica de reabilitação até o início de junho.

Claudia Alencar refletiu sobre sua internação recentemente

Há poucos dias, Claudia Alencar abriu seu coração e falou sobre o período que passou internada em tratamento de uma infecção bacteriana. Em entrevista ao Gshow, a atriz comentou sobre a boa relação com os médicos que a ajudaram a se recuperar.

"Gentis, plenos de sabedoria sobre o corpo humano. A gente trocou amorosidade. Aprendi a viver no aqui e agora, não quero voltar para trás. A vida me fez parar para eu me concentrar, ser feliz e cuidada por todos os enfermeiros e médicos, que são maravilhosos", declarou ela.

Em reabilitação, a artista garantiu que estava se sentindo melhor. Além disso, Claudia contou que passou a enxergar a vida com outros olhos após o ocorrido. "Estou me curando. Ainda tenho dores, mas estou tomando analgésico. Agora estou bem", disse.

"Quero continuar a minha arte. O que vivi foi muito transformador. Eu gosto muito mais de mim hoje. Me aprovando mais, ficando quieta, tranquila. Esse break na minha vida foi transformador. Agradeço à vida!", completou, por fim.